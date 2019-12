Gli eventi sportivi donne 2020, calcio, Olimpiadi di Tokio, tennis, volley. Un calendario ricco di appuntamenti per le donne dello sport

Il nuovo anno sarà ricco di eventi sportivi per le donne, in grado di regalare grandi prove ed emozioni.

Le atlete sono infatti sempre più amate dagli sportivi, nella varie discipline, dal calcio, passando per il tennis, fino agli sport individuali come nuoto, scherma e via dicendo. Vediamo allora di fare un quadro di tutti gli eventi sportivi donne 2020

Olimpiadi Tokyo 2020: le donne italiane che possono vincere medaglie

L’evento destinato a calamitare l’attenzione di tutti sono le olimpiadi di Tokyo 2020. L’atleta azzurra più attesa nel nuoto è come sempre Federica Pellegrini, già vincitrice in passato di medaglie d’oro e da cui tutti si aspettano l’ennesima vittoria.

Dal nuoto possono arrivare tante soddisfazione anche da Simona Quadarella, già medaglia d’oro agli europei del 2018 e ai mondiali 2019, nei 1500 stile libero. Inoltre, ci sono altre atlete che possono mettersi in luce in questa disciplina, senza dimenticare la corsa a squadre.

Negli altri ambiti, diverse sono le donne che possono ambire ad una medaglia. A partire dalla scherma, dove ci sono molte aspettative per le italiane, visti i risultati ottimi degli ultimi anni. Sono papabili per il podio Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Rossella Fiamingo. Molta attesa anche sul duo Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, che nei tuffi proveranno di nuovo ad imporsi come in passato.

Per gli sport a squadre, attenzione ai risultati del Setterosa nella pallanuoto e dell’Italia femminile nella pallacanestro. Infine, per il ciclismo su strada si segnalano Elisa Longo Borghini e Marta Bastianelli, in grado di vincere nella loro disciplina.

Eventi sportivi donne 2020: cosa ci aspetta nel calcio femminile

Nel calcio femminile, e in particolare nel campionato italiano di serie A woman, per ora la Juventus femminile continua a fare la voce grossa, essendo in testa alla classifica. Quindi è probabile che la capitana (anche della nazionale italiana) Sara Gama e le sue compagne, già campionesse in carica, si riconfermino nel 2020.

Attenzione però a squadre come la Fiorentina e la Roma calcio femminile. Potranno soffiare il titolo alle bianconere? Qualche mese ancora e lo sapremo.

Ma non è l’unico evento significativo nel calcio, infatti c’è anche la UEFA Women’s Champions League, dove però non potranno trionfare squadre italiane. Infatti, sia la Juventus che la Fiorentina, le uniche due qualificate alla competizione, sono già state eliminate. Fra le candidate alla vittoria finale segnaliamo le francesi del Lione, le spagnole del Barcellona, le inglesi dell’Arsenal e le tedesche del Bayern Monaco.

A livello mondiale ci sarà una nuova sfida per il pallone d’oro 2020. L’edizione del 2019 è stata vinta dalla statunitense Megan Rapinoe, centrocampista del Reign, ma il nuovo anno potrebbe consacrare altre giocatrici.

Altri eventi sportivi 2020 Donne: tennis e volley

Il 2020, infine, propone anche tanti tornei interessanti per gli amanti del tennis. Negli ultimi anni le tenniste italiane hanno faticato ad imporsi, ma Camila Giorgi ad esempio può dire la sua in molti tornei e negli slam (i più prestigiosi). Essi saranno 4, come da tradizione: gli Australian Open a gennaio 2020, il Roland Garros a maggio, Wimbledon a luglio e gli US Open a settembre.

Staremo a vedere se Simona Halep, la rumena vincitrice dell’ultima edizioni di Wimbledon riuscirà a difendere il suo titolo. Stesso discorso per la giapponese Naomi Osaka, l’australiana Ashleigh Barty e la canadese Bianca Andreescu, rispettivamente ultime vincitrici dell’Australian open, del Roland Garros e dello US Open.

Infine, vi segnaliamo un altro campionato a squadre degno di nota: quello del volley femminile italiano. Qui ci sono grandi squadre come la Imoco, Busto Arsizio, Novara e Casalmaggiore, che sono le principali indiziate a contendersi il titolo. Senza dimenticare la presenza di grandi giocatrici come Paola Egonu, una delle stelle che milita anche nella nazionale italiana di questo sport.

Questi dunque gli eventi sportivi che riguardano le donne nel 2020. Vi auguriamo un fantastico anno di sport.

