Europei di calcio, dove verranno trasmessi? Ecco dove vedere le partite di Euro 2020 della nazionale di calcio italiana e tutte le altre.

Dove verranno trasmesse le partite degli europei di calcio? Gli appassionati di calcio e i tifosi della nazionale di calcio italiana, potranno guardare le partite di Euro 2020 in diretta televisiva.

Buona parte degli incontri saranno trasmesse in chiaro sulla Rai, altri invece tramite pay tv, ovvero su Sky.

Dove si vedranno gli Europei 2020?

Molti degli incontri di Euro 2020 si potranno vedere in chiaro sulle reti Rai. Nello specifico sono ben 27 le partite che la Rai trasmetterà in diretta tv. Rientrano fra questi numerosi match relativi alla fase a gironi, metà delle partite degli ottavi di finale e tutte quelle dei quarti, semifinali e finale degli europei.

Di seguito le partite di Euro 2020, con date e orari, trasmesse dalla Rai a partire dall’11 giugno fino alla fine del torneo, prevista l’11 luglio 2021.

Italia-Turchia 11 giugno ore 21:00 Galles-Svizzera 12 giugno ore 15:00 Belgio-Russia 12 giugno ore 21:00 Inghilterra-Croazia 13 giugno ore 15:00 Olanda-Ucraina 13 giugno ore 21:00 Spagna-Svezia 14 giugno ore 21:00 Francia-Germania 15 giugno ore 21:00 Italia-Svizzera 16 giugno ore 21:00 Olanda-Austria 17 giugno ore 21:00 Inghilterra-Scozia 18 giugno ore 21:00 Portogallo-Germania 19 giugno ore 18:00 Spagna-Polonia 19 giugno ore 21:00 Italia-Galles 20 giugno ore 18:00 Finlandia-Belgio 21 giugno ore 21:00 Repubblica Ceca-Inghilterra 22 giugno ore 21:00 Portogallo-Francia 23 giugno ore 21:00 Ottavo di finale da definire 26 giugno ore 21:00 Ottavo di finale da definire 27 giugno ore 21:00 Ottavo di finale da definire 28 giugno ore 21:00 Ottavo di finale da definire 29 giugno ore 21:00 Quarto di finale da definire 2 luglio ore 18:00 Quarto di finale da definire 2 luglio ore 21:00 Quarto di finale da definire 3 luglio ore 18:00 Quarto di finale da definire 3 luglio ore 21:00 Semifinali da definire 6 luglio ore 21:00 Semifinali da definire 7 luglio ore 21:00 Finale 11 luglio ore 21:00

Euro 2020 dove guardare tutte le partite in tv e streaming

Per vedere invece tutti gli incontri del campionato Europeo di calcio, i tifosi più accaniti potranno affidarsi a Sky. La pay tv infatti trasmetterà la totalità delle partite di questa manifestazione, non solo in diretta tv sul digitale, ma anche in streaming su Now tv.

Quindi ricapitolando, sono due le possibilità per vedere le partite degli Europei 2020 in tv:

la Rai in chiaro gratuitamente, ad eccezione di qualche evento non coperto.

Sky, che le trasmette tutte, ma prevede il pagamento di un abbonamento (stesso discorso per la sua piattaforma di streaming Now tv).

Dove gioca l’Italia agli Europei?

Come visto in precedenza le partite della nazionale di calcio italiana saranno sempre visibili sulle reti Rai. Quindi gli italiani che vorranno seguire i match della squadra guidata da Roberto Mancini, non dovranno fare alcun abbonamento per seguirla.

Anche durante le fasi finali del torneo gli azzurri saranno sempre visibili dai tifosi in televisione. Il quadro delle sfidanti delle partite dagli ottavi in poi si conoscerà una volta terminata la prima fase a gironi.

Insomma, chi ama il calcio avrà modo di seguire uno degli eventi più importanti del mondo in tv. Le partite dell’Italia e tante altre degli Europei, verranno trasmesse sulla Rai. Per vederle tutte invece bisogna avere Sky.

Ricordiamo infine, che nelle città europee in cui si svolgeranno le partite è prevista la presenza del pubblico sugli spalti, anche se in misura ridotta. I fortunati che avranno la possibilità di entrare negli stadi potranno guardare le partite di Euro 2020 dal vivo.

