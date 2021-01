Diretta LIVE di Inter-Juve, partita della 18a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Cristiano Ronaldo sfida Lukaku

Inter-Juventus sarà il big match scudetto della 18a giornata del campionato di serie A. I padroni di casa, a +4 in classifica sui bianconeri (ma con una partita in più), ospitano a San Siro gli uomini di Andrea Pirlo, ancora imbattuta in questo 2021. Conte e Vidal incontrano – da nerazzurri – il loro passato, mentre la sfida nella sfida sarà quella fra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, i bomber e leader delle due squadre.

Inter-Juventus formazioni ufficiali

A pochi minuti dal fischio d’inizio, arrivano le formazioni ufficiali di Inter-Juventus. In casa bianconera, confermate le indiscrezioni della vigilia, con Chiesa che si riprende il posto a destra e la coppia Bentancur-Rabiot in mezzo: soltanto panchina per McKennie. Nessuna novità anche per Antonio Conte che si affida ad Hakimi sulla fascia e alla coppia Lautaro Martinez-Lukaku in avanti.

Formazione ufficiale Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Formazione ufficiale Inter (modulo 3-5-2):

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku (All. Conte).

Inter-Juve probabili formazioni

Le probabili formazioni parlano di una Juventus che, nonostante le assenze, non rinuncia alla sua identità e anche contro l’Inter scenderà in campo col solito modulo 3-4-1-2. Davanti a Szczesny, pronti Danilo, Bonucci e Chiellini, chiamato a sostituire l’indisponibile de Ligt, out per la positività al covid-19.

In mezzo al campo, Pirlo lancia Bentancur in coppia con Rabiot, mentre giocherà più avanti – da incursore – Ramsey. Sulle fasce, invece, agiranno Chiesa a destra e Frabotta sull’out mancino, chiamato al difficile compito di provare a reggere l’impatto del nerazzurro Hakimi. Nessun dubbio in attacco dove – con Dybala infortunato – non si tocca il duo Morata-Cristiano Ronaldo.

Conferme di modulo anche per Antonio Conte che non rinuncia al 3-5-2. In porta Handanovic, in difesa il trio formato da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Come detto, a destra giocherà Hakimi, mentre l’altro esterno sarà Young. A centrocampo, Brozovic torna in cabina di regia, con al suo fianco Barella e il grande ex Arturo Vidal. Davanti, il tecnico nerazzurro lancia la LuLa, il devastante tandem composto da Lukaku e Lautaro Martinez: la coppia d’attacco che in campionato, finora, ha segnato più di tutte.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Probabile formazione Inter (modulo 3-5-2):

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku (All. Conte).