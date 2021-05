Netta vittoria dell’Inter sul campo del Crotone, 0-2, grazie ai gol di Erikson e Hakimi: lo scudetto potrebbe diventare un dato di fatto già da domenica pomeriggio

Crotone-Inter 0-2, 34esima giornata di Serie A – L’Inter, ancora una volta con una partita accorta e organizzata, conquista la posta piena sul campo del Crotone e si mette in attesa di poter festeggiare. Una festa attesissima e ormai imminente. In teoria manca un solo punto alla squadra nerazzurra. Nemmeno quello se l’Atalanta non dovesse fare risultato pieno a Sassuolo. In caso di pareggio o sconfitta della Dea, l’Inter sarà campione d’Italia con quattro turni d’anticipo.

Inter in piano controllo

Antonio Conte non lascia nulla al caso e schiera la miglior formazione possibile, la solita: con Lautaro Martinez e Lukaku davanti. Anche se bisogna aspettare oltre 70’ di gioco per vedere il vantaggio e se il gol che sblocca il risultato lo porta una riserva, il solito Eriksen. Che si alza dalla panchina e fa la differenza dopo tre minuti di presenza in campo con una conclusione secca e radente che supera Cordaz, eccellente fino a quel momento.

Per una squadra che aveva attaccato molto, rischiando quasi nulla, trovando due pali è la svolta più attesa di una serata che si tranquillizza con il raddoppio di Hakimi. Il gol di Lukaku, annullato, può attendere: anche se sono quattro partite che il gigante belga non trova la porta. Lo scudetto è a un passo, non serve altro.

Crotone-Inter in sintesi

03’ – Subito un grande intervento di Cordaz che chiude la porta a Sensi, imbeccato da Brozovic.

23’ – Lukaku stacca pesantemente di testa ma cogli in pieno la traversa

44’ – Tiro in acrobazia di Lautaro che in spaccata centra il palo; sugli sviluppi altro salvataggio di Cordaz, in angolo su una conclusione di Sensi

69’ – 0-1, Eriksen, appena entrato in campo, firma il vantaggio con una gran conclusione da fuori che una deviazione di Magallan rende imprendibile

80’ – Gol annullato a Lukaku, fuorigioco infinitesimale di Perisic: L’Inter continua a premere

92’ – 0-2, altra azione di contropiede finalizzata da Hakimi, imbeccato da una splendida ripartenza di Barella.

Il tabellino

CROTONE-INTER 0-2

69′ Eriksen, 92′ Hakimi

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (46′ Eduardo), Benali (66′ Vulic), Reca (38′ Pedro Pereira); Ounas (72′ Riviere), Simy. All. Cosmi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi (65′ Eriksen), Darmian (65′ Perisic); Lukaku, Lautaro Martinez (65′ Sanchez). All. Conte

Ammoniti: Brozovic (I), Riviere (C), Eriksen (I)