Green pass parrucchieri e negozi, da quando entra in vigore.

Green pass parrucchieri, negozi, centri commerciali e servizi pubblici, da quando va in vigore il nuovo decreto Draghi. Date ed elenco regole e divieti.

Il green pass base da gennaio diventa obbligatorio per parrucchieri estetisti, ma anche per i negozi, oltre a tutti i servizi pubblici. Mentre il Super green pass è obbligatorio per tutte le altre attività. In sintesi ci sono date diverse sulle limitazioni imposte nel nuovo decreto Draghi.

Facciamo un pochino di ordine al riguardo, in modo tale da regolarvi se non avete ancora fatto il vaccino.

Green pass parrucchieri, estetiste e barbieri da quando

Dal prossimo 20 gennaio per accedere ai servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici, sarà obbligatorio il green pass base. Vale a dire il certificato verde che si ottiene con un tampone negativo o con il vaccino. E’ quanto prevede il decreto del 5 gennaio 2022 approvato dal consiglio dei ministri.

Non sarà quindi necessario il vaccino per andare al parrucchiere, ma almeno un tampone negativo si o la guarigione dal covid. Fino a tale data l’accesso a questi servizi per la persona restano liberi. Dal 20 gennaio invece, per chi si presenterà in questi luoghi senza la certificazione base è prevista una multa fra 400 e 1.000 euro. La sanzione si applica anche a chi non controlla il possesso di green pass.

Green pass negozi e centri commerciali da quando

Dal primo febbraio 2022 (o in data diversa in base a quanto stabilito dal decreto attuativo) sarà necessario avere il certificato verde base per accedere alle attività commerciali. Quindi anche per entrare in negozi o centri commerciali bisognerà essere guariti, con tampone negativo o vaccinati.

Tuttavia non vi rientrano le esigenze essenziali. Quindi ad esempio l’acquisto del cibo nei supermercati. In questo caso sarà possibile accedere anche senza green pass base, come avviene già attualmente. Ma si tratta di un’eccezione alla regola.

Green pass banche, poste e uffici pubblici quando

Dal primo febbraio 2022 (salvo che il decreto attuativo non prevede una data diversa) il green pass base diventa obbligatorio anche per andare in banca. Stesso discorso per gli uffici postali e in generale i pubblici uffici. Anche in questo caso quindi sarà necessario avere un tampone negativo, il vaccino o essere guariti. Pena multa di importo compreso fra 400 e 1.000 euro.

Nuovo decreto covid 5 gennaio 2022 parrucchieri

Queste le novità introdotte dal nuovo decreto covid del governo, di cui alleghiamo qui di seguito il comunicato stampa.

In sintesi, per andare da parrucchieri e centri estetici, ci vorrà il green pass base dal 20 gennaio. Mentre per negozi, banche e pubblici uffici, sarà obbligatorio dal primo febbraio, salvo novità. Attualmente invece questi obblighi non sono previsti.

