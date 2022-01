Cdm, vaccino over 50 obbligatorio, green pass parrucchiere ed estetista

Vaccino obbligatorio per chi ha più di 50 anni e green pass per andare in banca dal parrucchiere o estetista. Ultime notizie super green pass

Il super green pass è obbligatorio sul posto di lavoro per chi ha superato i 50, ma non solo. Anche per gli over 50 che non lavorano c’è l’obbligo vaccinale a far data dal 15 febbraio.

Mentre il green pass base è diventato necessario per andare dal parrucchiere, dall’estetista o anche in banca. In sintesi il governo estende le restrizioni. Vediamo le ultime news sul green pass.

Vaccino over 50 obbligatorio

La vaccinazione diventa obbligatoria per tutti coloro che hanno superato 50 anni, quindi per chi sarà necessario avere il super green pass per recarsi al lavoro. Chi non ha lavoro dovrà comunque fare il vaccino covid. Questa la decisione del governo sull’obbligo vaccinale secondo le ultime news.

Green pass parrucchieri estetisti e centri commerciali

Per quanto riguarda le altre restrizioni, oltre quelle già previste dal 10 gennaio il governo estende l’obbligo del certificato verde anche per i servizi alla persona, tra questi si citano i parrucchieri e gli estetisti. Ma anche per andare in banca, alle poste e al centro commerciale sarà obbligatorio esibire il green pass semplice ottenuto a seguito di vaccinazione o tampone negativo.

Queste per ora sono le ultimissime news in sintesi sull’obbligo vaccinale obbligatorio per chi ha più di 50 anni e l’estensione del green pass ai parrucchieri e tutti gli altri servizi alla persona.

Articolo in aggiornamento