Meghan torna in Canada mentre la Regina Elisabetta e il principe Carlo aiuteranno la coppia a ritirarsi dai ruolo reali. La Royal Family sapeva tutto, Henry li aveva avvisati. Ultime news.

Dopo l’annuncio a sorpresa di Henry e Meghan esce fuori la verità, la famiglia reale sapeva tutto e ora aiuterà i duchi di Sussex a ritirarsi dai ruoli reali. Questo scrive oggi la stampa inglese dopo il comunicato del principe Harry e sua moglie Meghan pubblicato su Instagram. Ecco la storia vera.

Harry Meghan la regina e il giovedì nero della Royal family

Secondo la BBC Meghan Markle è già tornata in Canada dove sembra abbia lasciato suo figlio Archie, nel frattempo la famiglia reale ha acconsentito ad aiutare la coppia in pochi giorni. Nel frattempo è emerso che il principe Harry aveva chiesto di incontrare la regina, ed aveva informato suo padre Charles dei suoi piani mentre si trovava in Canada durante le vacanze di Natale.

Inoltre prima di pubblicare il comunicato su Instagram, solo 10 minuti prima il principe Carlo e il principe William avevano ricevuto una copia della dichiarazione fatta. Non è noto se sia stata letta.

In sintesi la Royal family era a conoscenza ma aveva invitato Harry e Meghan a non diramare comunicati, in questo modo il principe gli ha forzato la mano e ora sia la nonna che suo padre sono costretti ad affrontare e risovere la situazione, finanziamenti inclusi nonostante Harry abbia un cospicuo patrimonio personale.

Nel frattempo la stampa del gossip a cui nulla sfugge quando si tratta dei reali, conferma attraverso la testata Evening Standard che Meghan Markle vuole vivere nel suo paese, l’America.

Nel mezzo di questa storia che sembra una fiction, il compleanno di Kate Middleton è passato in secondo piano, la duchessa di Cambridge ha compiuto 38 anni ieri 9 gennaio.

Quello che voglliono Harry e Meghan non è semplice per le regole rigide e vecchie della famiglia reale inglese, ma sia Elisabetta seconda che il il principe Carlo sono costretti ad affrontare e risolvere la situazione che comprende anche i costi di sicurezza che gli spostamenti della coppia reale comportano.

Nonostante tutto comunque il principe Henry resterà sesto in linea di successione al trono.

Per ora queste sono le ultime news su Harry e Meghan