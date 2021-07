Il Principe William a Wembley scappa e non saluta neanche il presidente Mattarella. Uno sgarbo che non è passato inosservato. L’erede al trono inglese non conosce neanche quali sono le regole istituzionali. Ecco perché da reale ingessato nel suo finto fair play l’erede al trono passa a maleducato.

La finale il Euro 2020 vinta dalla nazionale italiana contro la squadra inglese non è una scusa per non rispettare le regole. Da quanto si apprende il Principe William presente allo stadio con la moglie Kate Middleton e il primogenito George, avrebbe dovuto premiare i vincitori. Non è stato così. Il nipote della regina Elisabetta secondo in linea di successione al trono, dopo la sconfitta della squadra inglese ha abbandonato lo stadio insieme alla famiglia prima della premiazione.

Perché Il principe William a Wembley e scappato dopo la partita?

La risposta a questa domanda è banale gli inglesi non accettano sconfitte, in particolare nelle partite di calcio. Peccato che il reale è presidente onorario della della federazione calcistica inglese, e un tale atteggiamento oltre ad essere antisportivo è da maleducato. Inoltre William e famiglia sono scappati senza neanche salutatare il presidente Mattarella.

Solo ieri, il nipote di Elisabetta II ha degnato la squadra italiana di un messaggio veloce di auguri.

Quindi dopo uno stadio ostile con i continui fischi dei tifosi, i petardi sotto l’hotel della nazionale di calcio la mattina della partita, i tifosi italiani aggrediti all’uscita dello stadio, mancava lo sgarbo istituzionale. A completare l’opera poi, sono stati i calciatori inglesi quando si sono tolti la medaglia d’argento consegnata dal presidente UEFA

I reali inglesi che molti prendono come modello da mostrare al mondo e non perdono occasione per pubblicare, sono solo un “circo” come meglio li ha descritti il principe Henry, che ha avuto il buon senso di andarsene negli Usa. Mentre è bastata una partita di calcio al principe William per mostrare l’altro lato del suo carattere, quello di uno snob maleducato che non conosce neanche le regole più basilari di chi rappresenta un paese.