Kate Middleton ha problemi con le previsioni meteo, ancora una volta la duchessa di Cambridge sbaglia gonna in una giornata ventosa. Ecco le immagini.

Chi veste Kate Middleton dovrebbe consigliare meglio la moglie del principe William e guardare le previsioni meteo. Ancora una volta la duchessa di Cambridge ha avuto difficoltà con la gonna larga e le folate di vento. Ecco cosa è successo alla nuora del principe Carlo oggi a Londra.

Kate Middleton l’outfit sbagliato e la nuova figuraccia

Oggi Kate Middleton durante una delle sue rare uscite per fare visita ad un ospedale pediatrico ha indossato un completo di Dolce&Gabbana, già visto in altre occasioni. Purtroppo appena uscita dalla macchina il vento ha rischiato di sollevarle la gonna corta e larga. Il tutto davanti gli occhi di chi l’aspettava.

Ma non è la prima volta che succede, ci sono stati altri precedenti in passato. Insomma Kate o la sua stilista personale hanno qualche problema con il meteo ovunque la duchessa si trovi.

Perchè l’outfit di Kate è sbagliato

Le gonnelline corte e svasate stanno bene alle ragazzine no a una 38enne che viene vista ( da molti) come una delle icone di stile moderne, e destinata un giorno lontano a diventare una regina consorte.

Insomma se la stessa cosa succedeva a Meghan Markle ci sarebbero 2000 critiche.. ma la moglie del principe William anche quando sbaglia è intoccabile.

Infatti su alcuni media inglesi si parla di altro, e si evita di pubblicare le immagini in cui la duchessa di Cambridge si trova a disagio. Anzi si elogia il look, il fatto che non abbia indossato l’anello di fidanzamento (da cui non si separa mai) per ragioni di igiene visto che si recava presso un luogo dove ci sono bambini malati, ecc ecc…

Anche Kate Middleton sbaglia e molto spesso. E’ successo in passato e succederà ancora, ed è bene ricordare e nonostante tutto il gossip positivo, la moglie di William (oggi Catherine Duchess of Cambridge) è l’arrivista della royal family per eccellenza, basta leggere la vera storia. Meghan è nulla a confronto.

