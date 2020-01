William e Kate divorziano? No, nessun giornale inglese ha mai scritto di un possibile divorzio dei duchi di Cambridge. Ecco cosa è successo veramente.

Le notizie di divorzio fra Kate e Middleton e il principe William non sono mai state confermate e scritte dalle testate inglesi serie, ma da Tmz testata scandalistica americana che ha smentito la notizia in questi giorni.

Insomma fatevene una ragione non ci sono divorzi, gravidanze o vacanze per la coppia Kate e William, soprattutto non ci sono ultime notizie tranne quella che i due figli George e Charlotte sono tornati a scuola dopo la pausa natalizia, e che la duchessa per il suo compleanno ha ricevuto in regalo una borsa vegana. Vediamo comunque perchè sono nate le news sull’ipotetico divorzio dei duchi di Cambridge.

Kate Middleton e William niente divorzio.

Le notizie di gossip spesso si creano, e questa è inventata.. costruita sul famoso filmato della BBC in cui Kate sembra allontanarsi da William quando lui gli tocca la spalla, peccato che molte fonti inglesi affermano che il comportamento dei duchi di Cambridge in Tv è stato molto affettuoso.

A dire il vero nessuno ha visto tutto il film, e nessuno ha voglia di guardarlo a parte i fan della monarchia. Da questo, e dalla storia del presunto tradimento nascono le voci di divorzio alimentate solo dai giornali scandalistici americani e italiani, incluso qualche sito web che ogni giorno pubblica notizie su Kate Middleton anche se non esistono.

Quindi dov’è la verità? Se il matrimonio fra il principe William e sua moglie Catherine Duchess of Cambridge è in crisi questo non lo sa nessuno, e la Royal Family non darà mai alcuna news sulle questioni di coppia di Kate e William.

Inoltre forse dimenticate che Kate Middleton ha fatto di tutto per sposare un principe e diventare una reale, quindi il divorzio non è contemplato, ma non lo è neanche per un banale motivo, la monarchia inglese deve ancora superare lo scandalo del principe Andrew e un possibile disaccordo fra William erede al trono e sua moglie Kate peggiorerebbe le cose.

Riassumendo, William e Kate non divorziano e non ne hanno la minima intenzione, queste sono le ultime news. Voi se volete, continuate pure a credere a tutte le balle del gossip italiano.

