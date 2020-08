Iker Casillas smentisce le voci sulla presunta crisi matrimoniale con Sara Carbonero in una intervista esclusiva. Ecco cosa ha detto Casillas

Casillas Carbonero una vita sotti i riflettori, un amore nato sul campo di calcioe dichiarato pubblicamente durante l’intervista in diretta dopo la vittoria della Spagna ai mondiali 2010. Sono trascorsi dieci anni da quel giorno, nel frattempo Iker Casillas ha sposato Sara Carbonero da cui ha avuto due figli.

Sembra una storia a lieto fine, ma come spesso accade, il destino rema contro. Casillas ha avuto lo scorso anno un infarto, mentre Sara Carbonero è stata operata per un tumore alle ovaie. Naturalmente una situazione del genere può rendere difficile la vita di coppia e mettere in crisi un matrimonio.

Tuttavia Casillas e Carbonero vivono sempre insieme, ma l’ex calciatore ha sentito la necessità di rilasciare un intervista dove chiarisce il rapporto con la moglie a seguito delle solite speculazioni del gossip sulla sua crisi coniugale

Iker Casillas e Sara Carbonero oggi

“Con Sara Carbonero non sono stato tutto quello che avrei dovuto essere ” Ha affermato Casillas alla rivista spagnola Semana. L’ex calciatore ha riconosciuto che l’infarto e la malattia della moglie lo hanno destabilizzato. Nell’intervista Casillas ha spiegato anche perché ha lasciato da parte la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio spagnola.

La coppia comunque ora sembra aver trovato quella serenità che merita ed è pronta a lasciare il Portogallo dove si era trasferita quando il portiere ha lasciato il Real Madrid per tornare in Spagna. Nel frattempo Sara Carbonero ha finito di fare chemioterapia e finalmente anche per loro torna il sereno.

Iker Casillas si è ritirato di recente dal calcio giocato ma da quanto si legge dovrebbe assumere il ruolo di advisor di Lorentino Pérez presidente del Real Madrid.

Casillas e Carbonero ripartono coì da Madrid, da quella città e quella squadra tanto cara all’ex calciatore e che oltre al successo ha contribuito a regalargli una vita piena d’amore con Sara Carbonero e i suoi figli.

Vedi anche: Gossip del momento