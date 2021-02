Il principe Harry e su moglie Meghan Markle attaccano tutti i media online che fanno clickbait. Ecco l’ultima bufola del gossip smentita dai Sussex.

La lotta di Harry e Meghan Markle contro i giornali online e le notizie acchiappa click è una vera crociata. Oramai sono più di due anni che i media inglesi lanciano notizie false sulla coppia reale. Notizie che poi vengono riprese dai vari magazine di gossip in tutto il mondo, compresa l’Italia. Ecco l’utima news falsa lanciata da The Sun.

Harry Meghan e la verità sul certificato di Archie

Le ultime notizie( apparse anche in Italia) che riguardano il nome di Meghan sul certificato di nascita di Archie, figlio dei Sussex, è letteralmente inventata.

A smentire la news pubblicata da The Sun è stato il portavoce della coppia accusando la testata inglese di clickbaiting, che tradotto in italiano significa, acchiappaclick.

Quindi, Meghan e il principe Henry non hanno cambiato nessun nome sul certificato di nascita del figlio, e non avrebbero potuto farlo in quanto il cambio dei nomi sul certificato (da quanto si legge), è stato fatto dal Palazzo Reale.

Questo è quanto rispondono i Sussex sull’ultima invenzione della stampa scandalistica inglese. Inoltre il bambino è nato prima che Harry e Meghan lasciassero la famiglia reale, dove tutto è sotto controllo quindi è facilmente comprensibile che si tratta dell’ultimo articolo creato ad arte su Meghan Markle e Harry con lo scopo di prendere click, e quindi traffico.

A scrivere la verità su questa vicenda, è il magazine Town&Country.

Harry Meghan e il rapporto con i media

La relazione con i media scandalistici e Meghan Markle da tempo è in Tribunale. L’ex duchessa ha già vinto la prima causa, e se continuano le notizie inventate vincerà anche le altre.

Tuttavia va fatto un distinguo, non sono tutti i giornali cartacei o online a parlare male di Harry e Meghan, anzi c’è chi non ne parla affatto, e chi invece si limita a raccontare racconta i fatti senza fantasie tipiche dei peggiori pettegolezzi.

Una per tutte è la testata Hello, che sui reali inglesi ci campa, ma non ne parla male.

Queste sono le ultime su Harry e Meghan, quindi se vi interessa conoscere la verità su quello che succede nella Royal Family, ora sapete chi e cosa leggere.

