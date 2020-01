Harry e Meghan sono fuori dalla famiglia reale ma a perdere è la monarchia inglese. Ecco perchè senza i Sussex la royal family ha solo da perdere

Le ultime news su Harry e Meghan raccontano della dichiarazione fatta dal principe Henry dopo dieci giorni di speculazioni a seguito del comunicato dei Sussex. Ora come molti sanno Meghan Markle e il principe Henry non verranno più chiamati “Altezze reali” ma a perdere è la Monarchia inglese, ecco i motivi.

Perchè la monarchia inglese senza Harry e Meghan perde i reali più interessanti

Mentre è chiaro e palese che se Meghan Markle e il principe Harry aspiravano ad una vita più tranquilla senza l’intrusione dei media, questo non accadrà è altrettanto chiaro che la Royal Family contava sui Sussex per attirare le nuove generazioni. Il principe Henry dai tanti sondaggi fatti è il più gradito dopo la Regina Elisabetta, sua moglie Meghan invece in questi hanni ha genarato miliardi di introiti per l’economia britannica grazie all”effetto Meghan sulla moda”

E di recente l’unica foto vista di Meghan in Canada, ha già attirato il pubblico di Twitter per quello che indossava.

Wonder if Meghan could be wearing her The Row ‘Bea’ sweater from “Suits!” #DuchessofSussex pic.twitter.com/6o1AKzmFda — Laura Ashworth (@Solidmoonlight) January 14, 2020

Ora sono in molti, soprattutto i brand del fashion a chiedersi cosa accadrà, certamente Meghan è diventata per molti un’icona di stile da seguire, mentre sua cognata Kate Middleton “definita la regina dei cappottini”, oggi non interessa e non attrae più un pubblico giovane

Insomma Henry e Meghan sono attraenti per i media, mentre Kate e William per quanto se ne parli non riscuotono lo stesso interesse, e più vanno avanti e meno interesse i giovani avranno nei loro confronti. Già la Middleton a 38 anni sembra più vecchia, suo marito William è stato definito da alcuni media inglesi come ” 40enne calvo” e sebbene sia il terzo in ordine di gradimento non ha il carattere estroverso di suo fratello Henry ed è abbastanza noioso.

Chi resta quindi? I figli di William e Kate sono troppo piccoli e un giorno lontano il regno di Elisabetta II finirà. Suo figlio Carlo non gode di molte simpatie, e sebbene il principe Henry sarà difficile che diventi re, comunque con il suo modo di essere è riuscito a fare qualcosa che nella storia della monarchia inglese non è mai successo, pertanto a perdere è la Royal Family, Henry e Meghan continueranno ad essere seguiti nel bene e nel male.

