Achille Lauro innamorato al mare con la fidanzata, ma chi è la bella ragazza insieme al cantante italiano? Le foto della fidanzata.

Achille Lauro non è un personaggio da gossip, eppure nulla sfugge al settimanale Chi, ad esempio le foto di Achille Lauro e la fidanzata sul litorale romano di Sabaudia. Ecco l’esclusiva della testata di gossip italiano e che scrive nel suo post su intagram: “Achille Lauro ha festeggiato 30 anni in un mare d’amore“.

Achille Lauro Fidanzata

Della giovane ragazza con cui il cantante scambia baci e abbracci si sa poco e niente. Come abbiamo detto Achille Lauro è troppo preso dalla sua carriera in ascesa, e difficilmente su Instagram posta immagini relative alla sua vita privata.

Tuttavia le foto in esclusiva del settimanale non mentono e mostrano oltre i vistosi tatuaggi sul corpo del cantante, atteggiamenti teneri e affettuosi tipici da innamorati al mare. Secondo quanto riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, la storia tra la giovane e il cantautore dura da ben quattro anni, quando il rapper Lauro De Marinis non era così noto.

Ricordiamo che il successo di Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro è in parte dovuto all’ultimo festival di Sanremo, dove ha fatto discutere per i suoi look stravaganti, alcuni perarltro firmati Gucci.

Conclusione, per sapere chi è la fidanzata di Achille Lauro e cosa fa nella vita dovrete attendere. Nel frattempo accontentatevi delle ultime news sul cantante come ad esempio l’ultimo singolo con Ghali e Gemitaiz, in uscita il prossimo 24 luglio Scat men e che anticipa l’album 1990.

Questo per ora è tutto sul catautore Achille Lauro e la sua fidanzata.