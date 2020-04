Salvini, in un intervento a Sky tg24, torna ad attaccare l’Europa definendola “solo fumo”, visto il suo atteggiamento nei confronti dell’Italia durante l’emergenza Coronavirus.

Per il leader della Lega alcuni paesi europei pretendono l’uso del Mes (meccanismo europeo di stabilità) per il nostro paese e questo potrebbe avere conseguenze pesanti per le tasche degli italiani. Ecco cosa ha detto Matteo Salvini e cosa sta facendo l’Europa per fronteggiare la crisi economica causata dal covid 19.





Salvini contro Europa e Mes

Il principale leader dell’opposizione in Italia non usa mezzi termini per descrivere l’attuale situazione, nel rapporto fra Italia ed Europa.

Queste le sue parole, ai microfoni di Sky: “dall’Europa solo parole, tanto fumo e arrosto zero. Paesi come l’Olanda e la Germania ci dicono di usare i soldi del Mes, di infilarci in questo incubo. Che significa, finita l’emergenza, chiedere ai nostri figli la restituzione con gli interessi, una serie di tasse per gli italiani e aumentare l’età per andare in pensione. Non ci siamo, mai pronunciare la parole Mes. Perché in futuro le condizioni possono cambiare e questo sarebbe ipotecare le speranze dei nostri figli”.

Insomma, Salvini si schiera ancora una volta in aperta polemica con l’Europa, accusata sostanzialmente di voler infierire sulle attuali difficoltà italiane, invece di aiutare.

Quello della necessità di fondi da parte dell’Italia nei confronti Unione Europea, è comunque un tema centrale. Visto che le sole casse del nostro stato, potrebbero non riuscire a fronteggiare l’ingente quantitativo di denaro necessario per riattivare l’economia nazionale. Ma il Mes, viene giudicato inadeguato per questo, non solo da Salvini, ma anche dal commissario agli Affari economici europei Paolo Gentiloni.

Europa, 100 miliardi contro la disoccupazione

Aldilà delle accuse di Salvini, il governo sta cercando di negoziare con l’Unione Europea, su temi come ad esempio i coronabond. Al momento i risultati ottenuti dal premier Conte, nei dialoghi con i leader degli altri paesi sono pochi in effetti, ma nelle ultime ore si registra qualche nuova apertura.

Infatti, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una conferenza stampa ha annunciato nuove misure per fronteggiare la crisi covid 19. Queste le sue parole, riportate da repubblica.it: “Ogni euro disponibile nel bilancio dell’Ue verrà reindirizzato per affrontare la crisi. Con un nuovo strumento di solidarietà, mobiliteremo 100 miliardi contro la disoccupazione, per mantenere le persone nei loro posti di lavoro e sostenere le imprese”.

Il riferimento del presidente della commissione è al cosiddetto Sure, un fondo che raccoglierà risorse sui mercati emettendo bond con tripla A. Queste somme verrano girate ai paesi bisognosi tramite prestiti con scadenze a lungo termine, per permettergli di avere la liquidità necessaria a risolvere i problemi economici.

Si tratta dunque di uno strumento nuovo, diverso dal Mes, che alcuni esponenti politici, definiscono come un primo passo storico per l’Europa. Di contro, altri come Salvini mantengono molti dubbi sulle reali intenzioni dei paesi europei e continuano a sbandierare i rischi per il futuro.

Staremo a vedere se questa novità aiuterà effettivamente l’Italia, che bisogna dirlo avrebbe estremo bisogno di risorse per fronteggiare le conseguenze economiche del coronavirus.

