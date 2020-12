Giorni zona rossa Italia, quali sono le giornate in cui sono vietati gli spostamenti secondo il nuovo Dpcm Natale di Conte. Ecco le date dei nuovi divieti per dicembre e gennaio.

Zona rossa– Il governo ha finalmente deciso quali sono i giorni di zona rossa e quelli in cui l’Italia sarà arancione durante le festività natalizie. Di seguito un calendario delle giornate in cui ci saranno i divieti multe e controlli e quali sono gli spostamenti consentiti in zona rossa e arancio.

Giorni zona rossa Italia decreto Natale

Ci sono in tutto dieci giorni di zona rossa nel nuovo provvedimento anti-covid del governo ecco in quali giornate sono vietati gli spostamenti sia in entrata che in uscita da comuni e regioni.

24

25

26

27

31 dicembre

1

2

3

5

e 6 gennaio

Questi sono il giorni in cui sono vietati gli spostamenti ad eccezione di: ” comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità come motivi di salute” I divieti della zona rossa non sono solo questi, praticamente è ssimile a un lockdown ci si può muovere per fare attività sportiva nei pressi della propria abitazione e sono chiusi tutti i negozi e centri commerciali, i bar i ristoranti e le pasticcerie che potranno lavorare solo su consegna a domicilio.

Per essere più chiari, niente pranzi di Natale al ristorante e niente cenoni a Capodanno.

Restano invece aperti: generi alimentari ovvero supermercati e negozi, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi.

Queste sono le misure restrittive della zona rossa, ma il decreto Natale contempla anche delle giornate in cui l’Italia sarà in zona arancione, ecco quali sono:

28

29 e 30 dicembre

4 gennaio.

In questi quattro giorni le restrizioni sono diverse, non si potrà fare molto ma è consentito spostarsi all’interno del proprio comune di residenza e i negozi sono aperti Per approfondire ecco le Faq del governo sulle limitazioni in zona arancione

In sintesi il provvedimento Natale di Conte comprende 10 giorni di zona rossa in Italia e 4 giorni in arancione e chi non rispetta le regole paga una multa salata. Non dimenticate l’autocertificazione utile anche per andare a fare la spesa durante le giornate rosse.

