Con il nuovo Dpcm ottobre 2020 il governo Conte vieta alle famiglie di riunirsi, ma come le controlla? Vediamo cosa cambia con il nuovo decreto di Conte.

Conte ha firmato il dpcm ( Decreto del presidente del consiglio) che durerà 30 giorni. Il pacchetto di misure restrittive è stato approvato dopo l’incontro con le regioni. Il Dpcm vieta le feste in famiglia ma non tiene in considerazione alcuni aspetti fondamentali sollevati anche dal presidente del Consiglio regionale Bonaccini, oltre a tante incongruenze presenti nel documento. Quindi qual è la vera novità di questo dpcm? Eccola di seguito.

Dpcm Conte ottobre 2020

Movida, assembramenti e discoteche erano già nel pacchetto dei divieti, anzi sorprende che nessuno abbia fatto rispettare le regole prima. Ma c’è un ma, anche la movida porta soldi. Anche gli stadi, il calcio, i concerti come tutti gli eventi portano quattrini, però per loro il divieto resta in sostanza uguale.

Tuttavia il governo questa volta entra a casa delle famiglie italiane imponendo un numero limitato a sei persone per feste o riunioni familiari, la domanda sorge spontanea. chi ha 5 o 6 figli cosa fa li lascia fuori casa? Battute a parte la domanda da porsi è se questo divieto è legittimo.

Può il governo italiano limitare le riunioni di famiglia? In realtà no secondo quanto dichiarato da Speranza, lo stesso Conte che è avvocato dovrebbe conoscere la legge, e qualche dubbio gli sarà venuto.

Dpcm perché il governo ha vietato le feste in famiglia?

Tutto nasce dal fatto che i contagi si sviluppano nei nuclei familiari, ma se così è qualcuno li porterà a casa da fuori, per esempio prendendo i mezzi pubblici, la cui capienza come vediamo in questo video girato a Roma è al colmo.



Altro veicolo di contagio sono le scuole, ma queste per ora non si toccano. Qundi in sintesi la verà novità non sono le cerimonie limitate a 30 persone o i ristoranti che chiudono alle 24,00 è il divieto di riunioni familiari che oltre ad essere incontrollabile, potrebbe essere non contemplato nella Costituzione.

Tutti noi sappiamo che dobbiamo proteggere i ns cari e noi stessi evitando contatti in questo periodo, ma diverso è un divieto.

In sintesi questo Dpcm colpisce i nuclei familiari e basta, il resto era storia. Ecco tutti i divieti del nuovo Dpcm Conte

