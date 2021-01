Covid oggi, ecco le news più importanti coronavirus Italia e mondo. Dal caos vaccini al bollettino coronavirus, al rischio variante inglese. Le ultime notizie di oggi in breve.

Covid oggi ultime notizie– La notizia più importante di oggi è la situazione vaccini. Dopo il ritardo di Pfizer l’azienda AstraZeneca ( quella del vaccino Oxford) non è in grado di consegnare tutte le dosi dei vaccini anti-covid alla Ue. A dare la notizia in esclusiva è la Reuters.

L’azienda AstraZeneca avrebbe dovuto consegnare circa 80 milioni di dosi ai 27 paesi dell’UE tra cui c’è anche l’Italia che attende 40 milioni di vaccini. Quindi per farla breve il taglio previsto sul totale è del 60%. Questo rallenta tutte le proiezioni fatte sulla campagna vaccinale nel nostro paese e in Europa

Variante inglese più contagiosa e mortale.

Secondo quanto afferma il primo ministro britannico Boris Johnson, la cosidetta variante inglese del virus SarsCoV2 è più contagiosa e mortale. Il rischio riguarda tutti i paesi in cui detta vaariante sta circolando. Tuttavia i vaccini attualmente disponibili come quello di Moderna e quello di Pfizer-BioNTech, da quanto afferma l’immunologo Sergio Abrignani, dell’Università Statale di Milano dovrebbero essere in grado do contrastare le varianti del Covid -19.

Contagi covid Usa e aiuti alle famiglie

Negli Stati Uniti il presidente Biden ha già fatto una stima dei rischi di contagi e decessi che il paese dovrà affrontare ma allo stesso tempo ha firmato due ordini esecutivi per dare subito un contributo economico alle famiglie in difficoltà a causa del covid -19. A dare la notizia ssono i media americani.

Coronavirus Italia Lombardia e Sardegna arancione

Dopo circa una settimana trascorsa in zona rossa dal 24 gennaio la Lombardia torna zona arancione. La regione è finita in zona rossa per un ‘errore’ nel calcolo dell’Rt. Di chi sia la colpa non è certo, l’unica cosa certa è l’ennesimo scontro tra la lombardia e le istituzioni romane.

VEDI ANCHE: Quando cambiano colore le regioni

La Sardegna invece diventa arancione per la prima volta. L’isola sarda cambia colore dopo il monitoraggio Iss- Ministero della salute che ha collocato la Sardegna tra le regioni a rischio..

L’articolo è in aggiornamento, come ultima notizia vi daremo il bollettino coronavirus di oggi in sintesi in quanto riteniamo che il bombardamento mediatico dei numeri abbia stancato laaa popolazione italiana.