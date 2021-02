Coronavirus Italia oggi 24 febbraio, regioni per regione e provincie italiane. Le ultime notizie Covid contagi oggi, le chiusure regionali e il video delle comunicazioni di Speranza.

Coronavirus Italia bollettino 22 febbraio

Contagi oggi: 16.424 ( nel bollettino di ieri 13.314 i nuovi casi covid )

Guariti: 14.599



Decessi: 318 (ieri 356)



Terapie intensive In totale: 2.157 ( ieri 2.146 )

Ricoverati con sintomi: 18.217 ( ieri 18.295)

Totale tamponi molecolari e antigenici: 340.247



Vaccinati ad oggi: 1.341.780 Dosi somministrate secondo il sito del Ministero 3.702.709

Ecco il bollettino i nuovi casi Covid regione per regione e a seguire le ultime notizie sulle nuove chiusure e ristori.

Valle d ‘Aosta: 14 nuovi positivi

Piemonte: 1.453 nuovi positivi

Liguria 285 contagi oggi:

Zona arancione rafforzata a Sanremo ed Imperia

Lombardia e Milano: 3.310 nuovi casi e 38 deceduti. Milano: 773 contagi oggi

Chiusure e zone rosse dovute aalle varianti in Lombardia, la regione è a rischio arancione. PER APPROFONDIRE VEDI VARIANTI COVID ZONE ROSSE

Provincia di Trento: 357 nuovi contagi

Provincia di Bolzano: 355 positivi oggi

Friuli Venezia Giulia: 503 nuovi casi 10 le vittime

Veneto: 895 nuovi contagi oggi 21 i decessi.

Emilia Romagna: 1.427 positivi e 33 decessi

In semi lockdown 14 comuni della regione dal 25 febbraio all’11 marzo, scuole chiuse tranne quelle dell’infanzia. PER APPROFONDIRE VEDI ELENCO CHIUSURA SCUOLE

Toscana: 824 nuovi positivi al Covid 20 deceduti

Umbria: 262 nuovi positivi 11 deceduti

Zone rosse a Perugia

Lazio: 1.188 nuovi casi 38 morti ( zone rosse: Colleferro e Carpineto Romano)

Marche: 616 nuovi casi positivi 5 deceduti

Abruzzo: 535 nuovi contagi e 11 decessi (zone rosse Pescara Chieti e provincia dell’Aquila)

Campania: 2.185 nuovi contagi 40 morti 848 guariti

Molise: 109 nuovi positivi e 3 decessi (Scuole chiuse a Campobasso)

Basilicata 169 nuovi positivi 0 decessi

Puglia 991 nuovi casi 24 vittime (Scuole chiuse fino al 14 marzo)

Calabria 278 positivi oggi e 3 decessi

Sicilia: 542 nuovi positivi all’infezione Sars Cov2

Sardegna: 65 nuovi casi 7 vittime

Dpcm chiusure e ristori

Il governo Draghi si prepara a varare il nuovo Dpcm. Quindi il mInistro Speranza oggi ha dovuto illustrare la situazione prima in Senato e a seguire in Parlamento. Ecco il video del discorso di Roberto Speranza

Ma cosaha detto Speranza? In sintesi il Ministro della Salute ha detto che non ci saranno riaperture, ma che ci saranno ristori immediati laddove vi saranno ulteriori chiusure.

Ad oggi tutti coloro che sono stati costretti a chiudere prima della crisi di governo, sono in attesa di ricevere le somme dei bonus e Ristori 5. Tuttavia il premier Draghi ha ben presente la situazione e i ristori promessi da Conte dovrebbero arrivare a breve

Varianti covid ultime notizie

Le varianti Covid da quanto sappiamo rappresentano oltre il 30% dei contagi coronavirus in Italia Questa è la fotografia fatta dal Cts la scorsa settimana. Ad oggi la situazione è peggiorata, molte regioni hanno dovuto creare delle zone rosse altre la “zona arancione rafforzata” che a differenza di quella stabilita dal governo Conte prevede anche la chiusura delle scuole.

Varianti Covid e vaccini

Per ora la situazione varianti covid in Italia non è omogenea, ad esempio la situazione in Lombardia presenta il 39% dei contagi della regione. Ma le stime fatte dagli esperti lanciano l’allarmee, ” In Italia entro metà marzo le varianti saranno ovunque”. Quindi se così fosse torniamo indietro, però a differenza dello scorso marzo oggi c’è il vaccino anti Covid, peccato che in Italia mancano proprio i vaccini.