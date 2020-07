Nel 2021 arriva il tanto atteso nuovo album di Vasco Rossi. “Visto che non posso fare concerti faccio un disco”.

Vasco sta lavorando a un nuovo album che uscirà dopo l’estate, probabilmente nel 2021. In un’intervista su Robinson annuncia che sta buttando giù molte idee per nuove canzoni. Dato che i concerti sono stati rimandati, il rocker si è dedicato alla realizzazione di un nuovo disco, molto atteso dai fan.

Spiega Vasco Rossi: “Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare? [L’album] sta nascendo a poco a poco: ci sto già lavorando da un po’. Adesso non ti dico quanti pezzi ci saranno perché voglio tenere tutto ancora un po’ così… segreto! Però c’è il pezzo che sta maturando in questo momento che credo farà piacere a quelli che mi seguono. Insomma, per quest’altro anno che viene ci sarà sicuramente un nuovo album”

Ispirazione nuovo album e data di uscita Vasco Rossi

Vasco ha parlato anche dell’ispirazione, evidentemente maturata in questi mesi di riflessioni: “La cosa che mi ha ispirato è una frase. In realtà è l’incipit di una canzone che dice: “Siamo qui, pieni di guai””, spiegando poi di aver letto psicanalisi, in particolare Lacan, sua vecchia passione, che l’avrebbe aiutato e stimolato nelle nuove canzoni.

A chi ha chiesto spiegazioni sulla data di uscita del nuovo album, Vasco ha replicato: “Tutto il prossimo anno: prima i Festival poi arriverà l’album”. Dunque ci vorrà ancora un po’ di pazienza, dato che queste sono le date del tour 2021:

13 Giugno 2021 – I-Days Milano

18 Giugno 2021 – Firenze Rocks (Visarno Arena)

22 Giugno 2021 – Imola (Autodromo Internazionale Enzo E Dino Ferrari)

26 Giugno 2021 – Rock In Roma (Circo Massimo)

27 Giugno 2021 – Rock In Roma (Circo Massimo)

Vedi anche: Concerti Vasco 2020 rimandati. Stesse città nuove date

Ma la notizia c’è ed è ufficiale, dato che la fonte è lo stesso Vasco: nel 2021 uscirà finalmente un nuovo album.

Ricordiamo che l’ultimo album di inediti è “Sono innocente” del 2014, ma poi sono usciti mitici album live come Vasco Modena Park (2016) e VascoNonStop Live (2019), oltre alla raccolta VascoNonStop (2016) e i due singoli La verità (2018) e Se ti potessi dire (2019)

Vedi anche: 5 concerti storici di Vasco Rossi

Ma il 2021 sarà finalmente l’anno di un vero e proprio album. Inganniamo l’attesa con lo sterminato repertorio di vasco e le varie playlist. Buon ascolto!

Ascolta le playlist: