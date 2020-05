Il Vasco Non Stop Live Festival è stato rimandato al 2021, a comunicarlo è il rocker sul suo account social.

Concerti 2020 – Tutti i grandi eventi musicali sono stati rimandati al 2021 fra questi l’attesissimo Vasco Tour. 2020. L’evento avrebbe dovuto iniziare le prove a Rimini in questi giorni per prepararsi a un tour da oltre 360.000 spettatori già “prenotati” si svolgerà il prossimo anno sempre nelle stesse città:

Firenze

Milano

Roma

Imola

Vasco Non Stop Live Festival nuove date

Per quanto riguarda le nuove date lo staff di Vasco Rossi comunica che il nuovo calendario verrà annunciato entro il 29 maggio. I biglietti già acquistati rimarranno validi per i rispettivi concerti del 2021.

Chi invece desidera un rimborso avrà la facoltà di richiedere un ‘voucher’ di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita, entro il 15 giugno 2020″. – si legge sull’account del cantautore.

Il Vasco Live non è l’unico evento musicale rinviato, altri grandi nomi che Gianna Nannini, Baglioni, Bocelli, Tiziano Ferro, sono stati costretti dall’emergenza coronavirus a rinviare i concerti programmati per il 2020. Tanto per citarne alcuni.

Insomma anche la musica si ferma nel rispetto delle disposizioni governative sulla salute pubblica. Si legge nella nota di Assomusica. L’associazione ha spiegato che la decisione dello stop agli eventi musicali è stata presa di concerto con la maggior parte degli organizzatori di musica dal vivo.

L’estate 2020 sarà diversa senza eventi importanti, anche se il Dpcm Conte del 17 maggio prevede la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico a far data dal prossimo 15 giugno e un massimo di mille persone. Tuttavia i grandi eventi musicali raccolgono un numero di presenze tale da non essere in linea con il divieto d’assembramento.

Comunque per l’estate non mancheranno nuove canzoni e i tanto attesi tomentoni estivi.

