Canzoni di Nek, le più famose dagli anni 90 a oggi. Ecco i brani più amati e ascoltati su Youtube del cantante italiano.

Nek canzoni 2023. Nella sua lunga carriera Filippo Neviani (questo il suo vero nome) ha venduto oltre 10 milioni di dischi in tutto il mondo, realizzando tante canzoni d’amore, brani pop e in alcuni casi più leggeri. E anche nel presente continua a regalarci perle musicali a volte sottovalutate.

Di sicuro dal suo esordio fino ad oggi sono tante le canzoni di Nek da ascoltare assolutamente. Per questo abbiamo deciso di raccoglierle in questa TOP 12, partendo dalle ultime del 2003 fino a quelle più vecchie da ascoltare su Youtube.

Vedi anche: Canzoni italiane anni 90 le più belle

Come si chiama l’ultima canzone di Nek?

La nuova canzone di Nek è uscita a marzo 2023 e si chiama “L’infinito più o meno“. Si tratta di un brano realizzato in duetto con Francesco Renga, cantante con cui Nek aveva già collaborato in passato realizzando alcune hit e perfino un tour di concerti. La voce dei due artisti crea un connubio perfetto anche in questo singolo che potete ascoltare qui di seguito.

Mentre l’ultimo brano da solista di Nek si intitola “La teoria del caos“. A lungo presente fra le canzoni italiane del momento e che può vantare oltre mezzo milione di ascolti sulla piattaforma musicale di YouTube Italia. Se non l’avete ancora sentita la potete recuperare subito qui.

Qual è il più grande successo di Nek?

Per rispondere a questa domanda bisogna prendere in considerazione non solo una canzone, ma più di una. La prima che viene in mente quando si parla di Nek è sicuramente il successo intitolato “Laura non c’è”. E’ una delle canzoni sull’amore finito di Nek, datata 1996 che l’ha consacrato fra i grandi artisti della musica italiana. Si parla di una donna del passato, che il protagonista non riesce ancora a dimenticare.

Ma attenzione perché anche quelle che trovate di seguito sono considerate fra le migliori in assoluto del cantautore di Sassuolo.

Nek – lascia che io sia

Canzone pop uscita nel 2005, energetica e romantica allo stesso tempo. La richiesta è quella fatta ad un’altra persona contenuta in una delle frasi presenti nel testo:

“lascia che io sia il tuo brivido più grande”

Nek – Fatti avanti amore

Più recente (2015), ma comunque una delle più amate in assoluto di Nek. In questo brano il cantante invita l’altra persona a farsi avanti e a vivere al massimo il sentimento che si sta insinuando fra i due, senza alcuna riserva.

Ma non finisce qui. Ecco altri successi di Nek che dovete ascoltare almeno una volta nella vita:

In te , una delle sue primissime canzoni di successo, datata 1993.

, una delle sue primissime canzoni di successo, datata 1993. Almeno stavolta , canzone del 2003 contenuta nel disco dal titolo “The Best of Nek”.

, canzone del 2003 contenuta nel disco dal titolo “The Best of Nek”. Sei solo tu , realizzata in un altro duetto di successo stavolta con Laura Pausini nel 2002.

, realizzata in un altro duetto di successo stavolta con nel 2002. Se una regola c’è, brano pop uscito nel 1998 e che parla chiaro, bisogna darsi una scossa per non rimanere intrappolati nei sentimenti non corrisposti.

brano pop uscito nel 1998 e che parla chiaro, bisogna darsi una scossa per non rimanere intrappolati nei sentimenti non corrisposti. Uno di questi giorni, singolo più recente rispetto ai precedenti e uscito nel 2016.

singolo più recente rispetto ai precedenti e uscito nel 2016. Se io non avessi te, grande successo firmato da Nek nel 2005.

Qual è la prima canzone che ha cantato Nek?

Per concludere questa Playlist delle canzoni più famose di Nek, ripercorrendo la sua lunga carriera musicale, torniamo al brano che lo ha fatto conoscere al pubblico. Ovvero la canzone intitolata “Amami” del 1992, singolo che anticipa il suo primo album realizzato in studio e con lo stesso titolo. Un singolo pop da dove la carriera musicale di Nek ha avuto inizio.

E queste erano le 12 canzoni più famose e ascoltate di Nek. Come visto fra duetti e canzoni d’amore, Filippo Neviani è riuscito a lasciare il segno nella storia della musica italiana negli ultimi 30 anni, dal 1992 a oggi. Ma sicuramente non ha ancora finito di regalare successi ai suoi fan.

Vedi anche: Cantanti italiani anni 80