Pericolosa di Mr. Rain è un brano musicale che cattura fin dal primo ascolto. Con la sua capacità di unire testi profondi a melodie accattivanti, il rapper riesce a emozionare il pubblico, raccontando un amore intenso e complesso.

Di seguito il testo spoilerato durante gli ultimi concerti di Mr. Rain, il video e il significato del pezzo.

Qui le frasi più belle del brano scritto dal cantante lombardo in collaborazione con Lorenzo Vizzini e Chris Zadley.

Tanto non te ne frega niente

Ogni attimo con te dura per sempre

Non vedi che non ti so dare

Le cose che vorresti vivere con me

Stare con te mi fa del male

Ma non so smettere mai perché sei solo tu

Che mi fai stare come gli aerei

Quando si schiantano tra i grattacieli

Chiudo gli occhi e ci sei tu