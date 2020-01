Quanto costano i vestiti di Letizia Ortiz, meno di Kate Middleton e di altre reali. La regina di Spagna è fra le donne più eleganti al mondo, ma spende meno di altre. Il segreto della sua eleganza.

Letizia Ortiz nel 2019 ha usato 165 abiti diversi nel 2019, il motivo è banale è la regina che è ha avuto più occasioni pubbliche per apparire, però non è quella che ha speso più soldi per vestire bene ad ogni occasione. Ecco come Letizia di Spagna riesce ad essere elegante senza spendere cifre importanti.

Letizia Ortiz ultime news sulla regina di Spagna

Attualmente la famiglia reale spagnola è ancora in vacanza e rientrerà dopo l’Epifania, pertanto notizie vere e nuove non ve ne sono, quello che si legge su Google news è solo gossip senza nessuna fonte seria a supporto.

La pausa natalizia non ha impedito però ai media spagnoli di fare i conti in tasca alla loro regina in tema di spese d’abbigliamento. Come noto infatti Letizia di Spagna è una delle donne più ammirate e più seguite per il suo stile, eppure non ha speso quanto spende kate Middleton che non è né regina e né principessa, oltre al fatto che le sue apparizioni sono molto meno frequenti di Letizia di Spagna.

Vedi anche: Letizia Ortiz laregina più elegante copiata da Melania Trumph

Quanto costano i vestiti di Letizia Ortiz

Il costo dei vestiti e accessori usati ( scarpe e borse) da Letizia Ortiz è pari a circa 50mila euro, con una media di 431 euro a capo, Kate ad esempio ha speso circa 70mila euro. Ma come fa Letizia a spendere meno e a essere più elegante della moglie del principe William e di altre reali?

I vestiti indossati da Letizia Ortiz ad eccezione di alcuni stilisti come Carolina Herrera costano meno, a questo va ad aggiungersi il fatto che la moglie di Re Felipe di Spagna ama marchi i low cost. Vedi l’ultimo maglione di Uterque o la bella gonna di H&M con cui ha fatto faville, oltre a tutti gli abiti di Zara e Hugo Boss che ha indossato durante i suoi tanti impegni nel 2019.

Ma c’è qualcosa che fa la differenza fra Letizia Ortiz e le altre reali che amano indossare di tanto in tanto vestiti economici, ecco cosa:

vestire bene con abiti low cost non è semplice, bisogna saperli abbinare nel modo giusto, ma bisogna anche avere un fisico perfetto come quello della regina di Spagna.

Queste sono le ultime notizie su Letizia Ortiz, le prime vere del 2020