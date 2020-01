Pandora saldi 2020, bracciali, charm, anelli, orecchini, sconti fino al 70%. Ecco le migliori occasioni in promozione di Pandora gioielli.

Pandora saldi, dai bracciali agli anelli agli orecchini agli charm, le promozioni di Pandora Italia hanno percentuali di sconto abbastanza convenienti. Ecco le migliori occasioni che potete trovare nei negozi di Roma Milano, Torino, e in tutte le città e regioni dalla data d’inizio dei saldi invernali 2020 oltre il sito ufficiale Pandora.

Pandora ciondoli

Ci sono oltre 180 charm in promozione sul sito ufficiale Pandora, potete scegliere fra quelli in argento, quelli in oro rosa, oppure fra i ciondoli con i vari significati, famiglia amore, amicizia. Immancabili gli charm Pandora a forma di cuore in argento o oro rosa tempestati di zirconia e gli charm openwork che sono scontati fino al 70% e la collezione di ciondoli Pandora Disney.

Pandora saldi bracciali

Sui braccialetti invece i modelli in promozione sono circa 16, anche qui potete approfittare degli sconti cche partono dal 20% per arrivare fino al 60%. Fra i modelli troviamo i Pandora Moments in oro giallo, quelli rigidi dorati e argentanti e i bracciali in pelle. Fra le occasioni più convenienti il bracciale con chiusura di pave che è scontato del 50% oltre a quelli con ciondoli lettere della linea Loved Pandora.

Pandora anelli saldi 2020

Gli sconti sugli anelli partono dal 20% per arrivare fino al 70%. I gioielli in promozione sono circa 72 fra quali trovate anelli di fidanzamento, il Pandora corona, anelli in argento con fiocco, quelli a fascia con cuori e pavé di zirconia. Insomma c’è abbastanza per fare un regalo o regalarvi un nuovo anello.

Orecchini Pandora

Anche sugli orecchini si possono fare ottimi affari nonostante i gioielli in promozione siano inferiori rispetto ai ciondoli e agli anelli. Tuttavia sarà possibile acquistare quelli a cerchio grandi molto trendy per la stagione invernale, oltre a quelli al lobo punto luce o a forma di cuore e gli orecchini pendenti lunghi

Completano i Pandora saldi 2020 i ciondoli in argento sterling o in oro rosa o giallo con zirconia cubica e lecollane sempre argentate o dorate complete di pendente le trovate in saldo con sconti che oscillano dal 20 al 60% a secondo del tipo del gioiello che desiderate acquistare.

Non ci resta che augurarvi un buono shopping a tutte con l’augurio di trovare durante i saldi invernali 2020 tutto quello che desiderate.

