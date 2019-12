Pandora saldi, sconti da prima di Natale. Ecco le date e cosa è possibile comprare ora in offerta e promozione da Pandora gioielli

Pandora saldi charm e bracciali in offerta e prima di Natale, si tratta di sconti solo su alcune linee di gioielli ma che accontentano chi desidera un braccialetto o un nuovo charm, oltre ad essere una buona opportunità per chi ancora è alla ricerca dei regali natalizi, per la moglie o per la fidanzata. Ecco cosa è possibile comprare con lo sconto da Pandora prima delle feste.

Pandora saldi, sconti bracciali

Con la promozione: ” Scegli un bracciale, due charm e hai lo sconto del 20%” Pandora si avvicina ai saldi invernali 2020. Oggetto dello sconto sono i bracciali in argento della linea Moments con chiusura a cuore o a barilotto e maglia snake. Si tratta comunque dei braccialetti iconici di Pandora, quelli più noti e più desiderati e che attualmente vengono venduti al prezzo di € 59

Pandora charm scontati

Nell’ambito della promozione Pandora dicembre 2019, c’è più scelta invece fra i ciondoli da abbinare al bracciale. Potete scegliere fra gli charm famiglia, o i ciondoli pendenti portafortuna abbelliti sempre da zirconia cubica, o anche fra quelli tutti in argento e pietre brillanti a tema amore con i cuori intrecciati, o anche con piccoli cuori smaltati.

Nell’offerta non mancano clip e distanziatori sempre realizzati in argento e impreziositi da pietre di zirconia bianche o anche colorate.

Pandora promozioni dicembre 2019 date dell’offerta.

Le offerte e sconti proposti dall’azienda danese sono già in corso in tutti i negozi monomarca, nei rivenditori del brand, sul sito ufficiale di Pandora e dureranno fino al primo gennaio 2020.

Se ancora siete a caccia di regali per Natale o Capodanno o semplicemente volete farvi un regalo, vi consigliamo di approfittare degli attuali sconti e promozioni Pandora in attesa dei saldi.