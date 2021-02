Concorsi pubblici 2021 Lombardia. Figure ricercate e posti di lavoro nella regione. Bandi, requisiti e domande.

Concorsi 2021 in Lombardia. La regione del governatore Fontana ha approvato nuovi bandi di concorso, che offrono opportunità di lavoro per diverse figure professionali.

Da quelle che operano in ambito sanitario, come gli infermieri, agli specialisti da collocare in vari settori, fino alle selezioni comunali. Vediamo qui di seguito di cosa si tratta.

Concorsi pubblici Lombardia posti disponibili

Ecco l’elenco delle posizione aperte attualmente in Lombardia. Come parteciparvi e quali requisiti bisogna avere, in base a quanto previsto dai singoli bandi.

30 posti per infermieri in Valtellina e Alto Lario

Si tratta di 30 posti di collaboratore professionale sanitario categoria D, a tempo indeterminato presso ASST Valtellina e Alto Lario (provincia di Sondrio). La modalità di selezione avverrà per soli titoli, a cui verranno assegnati punti utili per entrare nella graduatoria finale.

Questi i requisiti richiesti per partecipare alla selezione:

possesso di una laurea triennale in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere.

essere iscritti all’albo professionale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, seguendo la procedura indicata nel bando, entro il 31 maggio 2021. Per ogni approfondimento vi invitiamo a consultare il documento da scaricare presente nel seguente avviso sul sito della regione.

BANDO CONCORSO PER INFERMIERI VALTELLINA

23 posti per infermieri a Cremona

L’ASST di Cremona tramite concorso pubblico assume 23 infermieri a tempo indeterminato. Per accedervi i candidati devono avere:

laurea universitaria appartenente alla classe delle professioni sanitarie

iscrizione all’albo professionale.

La domanda può essere presentata entro l’8 marzo 2021, solo sull’apposito sito. Infine, la procedure prevede 3 prove da superare, una scritta, una pratica e una orale. Di seguito il bando con tutte le info al riguardo.

BANDO CONCORSO PER INFERMIERI CREMONA

4 posti presso PoliS-Lombardia per diversi profili

E’ una selezione pubblica per laureati che avviene tramite titoli e colloqui. Si assumono, con contratto di formazione e lavoro di 2 anni, presso PoliS-Lombardia le seguenti figure:

uno specialista per lo sviluppo delle attività dell’Accademia di formazione per il servizio socio-sanitario

uno specialista per le politiche in ambito territoriale

un esperto in sistemi economici e vulnerabilità sociale

uno specialista statistico.

Per accedervi bisogna fare domanda (online tramite Spid o CNS) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del seguente avviso pubblico.

BANDO CONCORSO POLIS-LOMBARDIA

3 posti comune Cassago Brianza

Il comune di Cassago Brianza, in provincia di Lecco, prevede 3 concorsi per l’assunzione di:

1 istruttore amministrativo categoria C, a tempo indeterminato

categoria C, a tempo indeterminato un istruttore direttivo tecnico categoria D, a tempo indeterminato parziale

categoria D, a tempo indeterminato parziale 1 Istruttore direttivo di polizia locale categoria D, a tempo indeterminato e pieno.

I requisiti necessari per partecipare ai bandi di ogni singola posizione aperta e le modalità di selezione, sono specificate sul sito del comune. Vi basterà leggere i relativi avvisi.

Queste le novità principali sui concorsi pubblici 2021 attualmente disponibili in Lombardia. Dagli infermieri, alle figure specializzate, fino agli istruttori, ci sono varie posti disponibili a cui candidarsi in questa regione. Naturalmente sulla base delle proprie competenze.

