Contributi a fondo perduto alle start up dell’Emilia Romagna. Finanziamenti per le imprese previsti nei bandi regionali. Quali sono e come riceverli.

La regione Emilia Romagna, prevede contributi per sostenere l’attività delle imprese. Si tratta di finanziamenti e agevolazioni per favorire la nascita e il consolidamento di imprese giovanili, femminili e non solo.

Risorse e procedure di ottenimento, sono contenute nei bandi emanati dalla giunta guidata dal governatore Stefano Bonaccini. L’ultimo dei quali riguarda le start up presenti nel territorio regionale, che presentano progetti innovativi.

Contributo start up in Emilia Romagna beneficiari

Con delibera n. 818 del 31 maggio 2021, la regione Emilia ha previsto investimenti per sostenere la nascita di nuove imprese tecnologiche e rafforzare quelle già esistenti. Il nuovo bando, per cui sono stati stanziati 2,5 milioni di euro, intende aiutare l’economia post pandemia del territorio.

L’accesso a queste risorse, spetta a micro e piccole imprese già registrate al 31 maggio 2021, nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle start up innovative, presso le camere di commercio territoriali. Si tratta di attività con meno di 5 anni di vita, che non distribuiscono utili, ma investono quote del fatturato in ricerca e sviluppo.

Queste imprese devono presentare progetti con un impatto concreto in uno dei seguenti ambiti:

transizione digitale

transizione energetica o ecologica

cultura e creatività

salute e benessere

economia circolare.

I piani proposti devono concludersi entro il 31 ottobre 2022, secondo quanto previsto dal bando.

Regione Emilia Romagna contributi imprese importi e domanda

L’avviso pubblico della regione, prevede l’erogazione di contributi fino a 150.000 euro. Per conseguire l’aiuto gli investimenti complessivi previsti dall’impresa devono essere di almeno 100.000 euro (50.000 euro per attività culturali e creative).

Le start up con questi requisiti possono ricevere contributi a fondo perduto, a partire dal 60% delle spese ammissibili. Ma la percentuale può salire al 75%, come premio per l’assunzione di giovani e donne, o per la localizzazione dell’impresa in aree montane.

Le domande di accesso al contributo potranno essere presentate dal 22 giugno al 29 luglio 2021, esclusivamente per via telematica. Per farlo bisogna recarsi sul portale informatico Sfinge della regione e seguire le indicazioni fornite.

Finanziamenti imprese femminili 2021 Emilia

Abbiamo visto che le agevolazioni regionali spettano a start up con progetti all’avanguardia. Ma i contributi spettano anche ad imprese già esistenti con una rilevante presenza di donne e giovani. Per le imprese femminili in particolare sono stabiliti i seguenti criteri di accesso ai finanziamenti.

Tali informazioni si trovano nei moduli presenti sul sito della regione Emilia, qui allegati in formato pdf da scaricare, insieme al bando per esteso.

Queste tutte le informazioni sui contributi previsti dal bando per le start up dell’Emilia Romagna. In sintesi le nuove imprese o quelle già esistenti, che presentano progetti negli ambiti individuati dal bando, possono far domanda e ricevere contributi fino a 150.000 euro per la loro realizzazione. I finanziamenti mirano a sostenere l’attività, soprattutto di imprese giovanili e femminili, situate nel territorio regionale.

