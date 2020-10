Decreti attuativi superbonus 110 testo. Novità su pubblicazione in gazzetta ufficiale e data comunicazioni agenzia delle entrate sul bonus 110.

Decreti attuativi superbonus 110, si attende la loro pubblicazione in gazzetta ufficiale. I due decreti, già firmati dal ministro Patuanelli e sottoposti al controllo della corte dei conti, come riporta il sito del Mise, dovrebbero essere pubblicati a breve, ma i tempi non sono ancora chiari.

Vediamo allora quali sono le novità sui decreti attuativi relativi al bonus 110.

Decreti attuativi superbonus gazzetta ufficiale quando?

Dei due decreti attuativi realizzati dal Mise, uno definisce i requisiti tecnici per accedere al bonus, mentre l’altro i moduli e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, fra cui l’Enea.

In base alle ultime notizie la corte dei conti ha già registrato tali decreti, ma la magistratura contabile ha formulato delle osservazioni al Mise. Si tratterebbe di osservazioni di forma e non di merito, quindi una volta superate i decreti attuativi dovrebbero finalmente arrivare in gazzetta ufficiale. Ilsole24ore ipotizza già nelle prossime ore.

In altre parole i decreti non dovrebbero subire sostanziali modifiche, ma non è ancora chiaro quando verranno pubblicati in gazzetta ufficiale. Detto questo vediamo quali sono le altre notizie sul superbonus 110.

Decreto attuativo bonus 110 ultime notizie

Aldilà dell’attesa per la pubblicazione in gazzetta dei decreti attuativi, che toglierà ogni dubbio su requisiti tecnici e asseverazione, ci son altre novità sul superbonus.

Secondo ilsole24ore dal 15 ottobre 2020 si potrà iniziare a comunicare all’Agenzia delle Entrate le proprie scelte su come fruire del superbonus. Infatti, bisognerà notificare, in via telematica, se si intende scegliere le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Viceversa non ci sarà bisogno di comunicazioni per chi fruisce del bonus nella dichiarazione dei redditi.

Tale data è molto vicina, ma tutti gli interessati attendono di conoscere le indicazioni definitive in gazzetta ufficiale, prima di iniziare le procedure. Queste le ultime notizie sul travagliato iter dei decreti attuativi relativi al superbonus 110.

