Pagamenti sospesi per Covid, mutui, contributi colf, Tari e non solo. Guida semplice ai pagamenti sospesi dal governo per l’emergenza Coronavirus

Il Coronavirus ha indotto il governo a prendere misure drastiche, come la sospensione o il rinvio di molti obblighi tributari. Per fare chiarezza sull’argomento vi proponiamo la lista di tutti i pagamenti sospesi per covid-19.

Essa non riguarda solo i versamenti o i contributi da saldare, ma anche altri ambiti come nel caso delle rate dei mutui.

Covid-19: lista pagamenti sospesi

Di seguito l’elenco dei pagamenti sospesi a causa del covid-19.

Contributi e ritenute per i settori più colpiti

Per gli operatori dei settori più colpiti dalle conseguenze del Coronavirus, a prescindere dal fatturato, è stato previsto lo stop ai versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. Tali settori sono quelli turistico-alberghiero, ristorazione e bar, cultura, sport, sale giochi e centri scommesse, termale, trasporti passeggeri ed eventi.

Versamenti IVA e contributi

Per tutte attività con fatturato fino a 2 milioni di euro è stato previsto lo stop ai versamenti IVA, alle ritenute e ai contributi di marzo. Nelle province più colpite non è previsto alcun tetto di fatturato. Per quanto riguarda il mese di aprile potrebbe arrivare una proroga di questa sospensione con un nuovo decreto.

Adempimenti fiscali

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali, per le persone fisiche, con data fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Rate mutui prima casa

Può fare richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo sulla prima casa, fino a 9 mesi, chi:

ha subito la sospensione (o la riduzione dell’orario) di lavoro per almeno 30 giorni.

Gli autonomi e i professionisti che hanno subito una riduzione rilevante (superiore al 33% nel primo trimestre) del proprio fatturato.

Pagamento tributi locali

Le scadenze in questo caso sono decise dai singoli comuni, ma praticamente dappertutto c’è una loro momentanea sospensione, come nel caso della Tari o dell’Imu. Nelle intenzioni del governo questa sospensione potrebbe durare fino al 30 novembre, tramite anticipazioni di liquidità ai comuni, come riporta Il Sole 24 ore.

Termini di versamento agenzia delle entrate

Tale stop riguarda le scadenza di tutte le entrate tributarie e non derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito. Inoltre, l’agenzia delle entrate, fino al 31 maggio 2020, non invierà nuove cartelle o altri atti di riscossione ai contribuenti

Infine, sempre in questo ambito è stato previsto il differimento, al 31 maggio, della rata scaduta il 28 febbraio riguardante la “Rottamazione-ter” e di quella del 31 marzo sul “Saldo e stralcio”.

Pagamento canone centri scommesse

Una misura valida fino al 31 maggio, che prevede lo stop al pagamento del canone di concessione e prelievo erariale per i centri scommesse.

Contributi e versamenti lavoro domestico

Sono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i contributi previdenziali, quelli assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico.

Versamenti canoni per settore sportivo

Per le federazioni sportive nazionali, le associazioni e le società sportive, professionistiche e non, è previsto lo stop ai versamenti fino al 31 maggio. Ciò in relazione ai canoni di locazione relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici da enti territoriali o dallo stato.

Nuove misure covid-19 ad aprile?

Vi abbiamo riportato l’elenco di tutti i pagamenti sospesi a causa del covid-19. Inoltre, bisogna ricordare che per sostenere i redditi di famiglie e lavoratori il governo ha predisposto misure come i congedi parentali, i voucher baby sitter e le indennità per le partite iva.

Nel prossimo decreto potrebbero esserci importanti novità, anche per quanto riguarda eventuali nuovi sospensioni di pagamenti decise dal governo. Per questo vi consigliamo di restare sempre aggiornanti sul tema.

