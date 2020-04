Congedo parentale, il rinnovo sarà nel decreto di aprile. Le ultime notizie su congedo e aiuti famiglie.

Con il prolungarsi delle misure restrittive legate al Covid 19, si rende necessaria anche la proroga di misure come i congedi parentali.

Ora come ora il rinnovo del congedo straordinario è stato solo annunciato, dal premier Conte e dovrà essere formalizzato nel nuovo decreto economia di aprile. Facciamo allora il punto sul rinnovo di questo strumento, fondamentale visto il periodo delicato per molte famiglie italiane.

Congedo parentale Covid proroga

La procedura per richiedere il congedo parentale Covid è iniziata sul sito dell’Inps, senza qualche intoppo, anche se la sua riuscita è stata garantita. Con questa misura i genitori con figli minori di 12 anni, costretti a restare a casa visto che le scuole sono chiuse, potranno assentarsi dal lavoro ricevendo un’indennità pari al 50% della retribuzione normalmente percepita.

Seppure la procedura sia partita ora sul sito Inps, il congedo riguarda il periodo a partire dall’8 marzo. Quindi per il mese di aprile, visto che i figli continueranno a restare a casa, dal momento che non è noto se e quando riapriranno le scuole, si rende necessario una proroga del congedo. Tale strumento, lo ricordiamo, riguarda i genitori attualmente impossibilitati a lavorare in smart working.

In virtù di tutto questo, il governo è al lavoro per varare il nuovo decreto contenente il rinnovo dei congedi parentali. Stesso discorso per le altre misure di sostegno alle famiglie, come i voucher baby sitter (alternativi al congedo), o al lavoro, come il bonus per le partite iva.

Nuovo decreto aprile, quando arriva

Il governo ha confermato che il rinnovo del congedo parentale sarà nel nuovo decreto economia di aprile. Inoltre, al suo interno verranno introdotte misure per garantire liquidità alle imprese.

Sul tema, infatti, è intervenuto direttamente il presidente Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata al Fatto quotidiano. Qui ha annunciato che le nuove misure saranno al vaglio del consiglio dei ministri già il prossimo venerdì, auspicandone il varo prima di Pasqua.

Poco prima di questo Conte, aveva anche annunciato agli italiani la proroga del Dpcm con le restrizioni che ormai tutti conosciamo. Gli italiani resteranno dunque a casa almeno fino al 13 aprile per limitare la diffusione del virus, il che vuol dire fino a dopo Pasqua. Data in cui si spera che il nuovo decreto venga varato, per rassicurare famiglie e lavoratori, spaesati dal protrarsi dell’emergenza.

Congedo parentale e nuove misure aiuto famiglie

Una novità relativa al congedo potrebbe riguardare la riduzione al minimo dei passaggi richiesti per perfezionare le domande sul sito dell’inps. Questo in ragione dei problemi avuti sul portale dell’istituto e per rendere più agevole il compito dei genitori.

Più in generale, per quanto riguarda il sostegno alla famiglia, ci sono nuove proposte da parte del ministro Elena Bonetti. In particolare, la ministra vorrebbe estendere l’assegno per i nuovi nati nel 2020 a tutti i figli con meno di 14 anni.

Nelle intenzioni, tale misure prevede un assegno straordinario dell’importo rispettivamente di:

160 euro mensili per ogni figlio, destinato ai nuclei familiari con un Isee inferiore a 7.000 €.

120 € al mese per famiglie con redditi compresi fra 7.000 e 40.000 €.

80 euro per quelle con un Isee maggiore di 40.000 euro.

Staremo a vedere se questa nuova proposta farà parte, assieme alla proroga dei congedi parentali, del nuovo decreto economia al vaglio del governo. Come detto da Conte i tempi per la sua stesura saranno rapidi, ma anche le esigenze degli italiani sono impellenti. Quindi, di sicuro un ulteriore aiuto per i nuclei familiari con uno o più figli sarebbe importante, in questo periodo difficile per via della pandemia.

