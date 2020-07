App bonus bicicletta e monopattino, la piattaforma del bonus mobilità ancora non è online. Il comunicato del Ministero

App bonus bici, sono tanti gli italiani che attendono la piattaforma per richiedere l’incentivo mobilità 2020, che tuttavia ad oggi non c’è ancora.

Invece, in circolazione ci sono delle app che richiamano il bonus, ma rappresentano delle truffe, per questo il ministero dell’ambiente è intervenuto. Facciamo allora il punto della situazione su questo bonus, pari al 60% fino a 500 euro sull’acquisto di bici e monopattini.

Vedi anche: Bonus 2020 agevolazioni e aiuti famiglie e figli

Bonus bici, attenzione alle finte app

Come detto fino ad oggi l’app per richiedere il bonus bici non è ancora stata attivata, nonostante l’incentivo sia legge. Tale richiesta potrà essere fatta solo sul portale web del Ministero dell’ambiente, quando lo stesso annuncerà l’avvio delle procedure, ma non prima.

A tal proposito il Minambiente ha pubblicato sul suo sito un comunicato che invita a fare attenzione alle app fasulle. Qui si legge che i cittadini interessati ad avvalersi del bonus bici, devono diffidare delle app oggi attive che ingannano e rappresentano delle truffe.

Il Ministero ribadisce che al momento l’app ufficiale non c’è. Quando la piattaforma sarà attiva informerà l’opinione pubblica in anticipo e indicherà tutta la documentazione necessaria per ottenerlo in modo trasparente. Ecco il comunicato citato, tratto dal sito minambiente.it.

Insomma, se siete fra coloro che vogliono richiedere il bonus vi consigliamo di non avere fretta e attendere l’informativa ufficiale del Ministero dell’ambiente. In questo modo eviterete di incappare in eventuali truffe.

Bonus bici piattaforma web quando?

Alcuni siti ipotizzano che l’attivazione della piattaforma per richiedere il bonus sia imminente, magari già a partire dai prossimi giorni. La verità è che al momento date certe non ce ne sono e come detto solo una comunicazione ufficiale su www.minambiente.it potrà chiarire i tempi.

Insomma le date sono ancora un’incognita e questo rappresenta un problema visto che i fondi per il bonus non sono illimitati, come riporta ilsole24ore. Gli italiani temono di non riuscire ad usufruire dell’incentivo, dato che le richieste potrebbero essere numerose.

Ricordiamo che il bonus vale per gli acquisti realizzati dal 4 maggio 2020, dai residenti di città metropolitane e comuni con oltre 50.000 abitanti o in capoluoghi di provincia anche con popolazione minore. Una volta che la piattaforma sarà pronta, su di essa si potranno richiedere buoni spesa da utilizzare entro 30 giorni per acquistare bici e monopattini. Viceversa chi ha già effettuato l’acquisto dovrà presentare la fattura d’acquisto sulla piattaforma per ricevere il rimborso, (60% della spesa sostenuta fino a 500 €). L’operazione sarà realizzabile fino al 31 dicembre 2020.

Queste le ultime notizie sull’app bonus bici, che non c’è ancora ad oggi, ma dovrebbe arrivare prossimamente. Qualora dovessero esserci novità da parte del ministero dell’ambiente torneremo a trattare il tema.

Vedi anche: Bonus Covid -19 aiuti governo comuni e regioni