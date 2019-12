L’amicizia è una delle cose più importanti della vita. Lo sanno scrittori e scrittrici, che hanno riempito pagine e pagine su questo tipo di relazione. Ecco 5 storie e racconti sull’amicizia da leggere.

Chi trova un amico, trova un tesoro. Così dice il proverbio. Sì, perché cosa faremmo senza gli amici? Nei momenti di difficoltà, ma anche in quelli di felicità, non sarebbe la stessa cosa se non potessimo contare sui nostri amici, e loro su di noi.

Forse più di una relazione d’amore, la relazione di amicizia dura a lungo nel tempo: possono esserci delle litigate, delle scaramucce, ma una vera amicizia rimane indistruttibile.

Coltivare le amicizie è uno degli aspetti più importanti della vita, proprio perché la condivisione è tanto più significativa quanto viene fatta con le persone a cui vogliamo bene. Non a caso questo sentimento ha ispirato canzoni sull’amicizia, ma anche film, citazioni e frasi sull’amicizia, e ovviamente storie, molte storie.

Scrittori e scrittrici hanno dedicato pagine e pagine a questo tipo di relazione, che tutti noi conosciamo. Vediamo 5 storie sull’amicizia da leggere.

John Steinbeck – Uomini e topi

Questo romanzo dello scrittore statunitense John Steinbeck racconta una struggente storia di amicizia. La storia è ambientata nell’America degli anni 30, quando due ragazzi girovagano in giro per le lande americane in cerca di lavoro. Entrambi sono infatti braccianti, e si guadagnano da vivere prendendo quando capita un lavoro stagionale.

George e Lennie, il primo un omone che però soffre di un ritardo mentale, ed il secondo un ometto mingherlino ma molto acuto, sono legati da un’indistruttibile amicizia. I due infatti non si separano mai, lavorano sempre insieme e si danno man forte, riuscendo così ad affrontare le avversità della vita. Il romanzo si conclude con un estremo atto di amore fraterno, seppur doloroso.

Il cacciatore di aquiloni – Khaled Hasseini

Questo romanzo, uscito nel 2003, fu un grandissimo successo e portò alle attenzioni del pubblico e della critica il romanziere statunitense di origine afghana Khaled Hasseini. Il cacciatore di aquiloni è una grande storia di amicizia. I protagonisti sono due ragazzini di etnia diversa, che si trovano a dividere l’infanzia a Kabul. Sono Amir ed Hassan.

Divisi non solo dall’etnia ma anche dalla classe sociale, i due presto prenderanno strade diverse, ma il legame rimane intatto. E nonostante la sorte sia diversa per i due, in qualche modo, attraverso la discendenza, Amir ed Hassan continueranno ad essere legati per tutta la loro vita.

Occhio di gatto – Margaret Atwood

La grande scrittrice femminista Margaret Atwood (la stessa autrice de Il racconto dell’ancella, da cui è stata tratta anche a fortunata serie televisiva), si misura a sua volta con il tema dell’amicizia. Lo fa con questo romanzo di fine anni ‘80. Ma nel suo caso, all’inizio del libro l’autrice tratta l’amicizia come trauma. La protagonista della storia infatti non riesce a liberarsi di alcuni trauma vissuti durante l’infanzia, proprio ad opera di alcune sue cosiddette amiche.

Il bullismo subito da bambina non le consente di stringere nuove amicizie con altre donne da adulta, e questo è un grande motivo di sofferenza. Elaine però, la protagonista, riesce infine ad affrontare il suo trauma, e dopo un faticoso percorso di crescita, riesce finalmente a capire di nuovo il valore dell’amicizia e ad aprirsi a nuove conoscenze femminili.

Segreti e ipocrisie – Sveva Casati Modignani

In questo nuovo romanzo, Sveva Casati Modignani racconta non tanto la storia di una donna, quanto la storia di un’amicizia tra donne. Maria Sole è una donna che si è separata da poco, ha subito tradimenti disgustosi dal marito e decide di ritirarsi in una villa in campagna per raccogliere i pezzi del suo matrimonio fallito. Ma non è sola: presto intervengono ad aiutarla le sue tre amiche, Carlotta, Andreina e Gloria, che decidono di stare al suo fianco e che attraversano con lei questo momento di sofferenza.

Le quattro donne quindi affrontano la vita insieme, uscendone più forti e più ricche. Se l’amore quindi è spesso volubile e mai certo, in questo romanzo si capisce invece come l’amicizia sia un valore unico e insostituibile, che proprio di fronte alla sofferenza che una relazione d’amore può causare, può essere il balsamo migliore per affrontare questa sofferenza e superarla.

Parlarne tra amici – Sally Rooney

La giovane romanziera irlandese ha debuttato proprio con questo libro, Parlarne tra amici, che è considerato come uno degli esordi migliori degli ultmi anni. Seppur giovanissima, in questo libro Rooney è capace di raccontare le relazioni, in special modo le relazioni di amicizia, con grandissima profondità e autenticità, tanto che si è valsa il paragone con autrici del calibro di Sylvia Plath e Zadie Smith.

La storia racconta le vite di due giovani donne, due amiche, Frances e Bobbi, che si misurano con il mondo. Una più insicura, l’altra più disinvolta, Rooney racconta perfettamente le dinamiche amicali tra due donne diverse fra loro, ma allo stesso tempo anche molto simili e inevitabilmente legate l’una all’altra. Grande romanzo capace di raccontare la realtà senza fronzoli.

Vedi anche: 11 libri sull’amicizia da leggere, regalare, dedicare

Le storie sull’amicizia e sull’essere amici

Insomma, le storie che raccontano dell’amicizia sono davvero tante, anche se noi ne abbiamo scelte solo cinque. Nessuno di noi potrebbe vivere senza l’amicizia, proprio perché è l’amicizia a rendere la nostra vita più ricca e più piena. Dare e ricevere, queste sono le parole chiavi per mantenere viva la relazione con un amico e un’amica, cercando sempre di agire in nome di onestà, fedeltà, e amore.

Vedi anche: