Oggi prepariamo un piatto tipico della tradizione regionale lombarda: la minestra milanese di zucca con pasta



Come molti piatti tipici anche questa ricetta ha origini contadine. Si mangiava quando era necessario combattere il freddo ed avere molta energia per lavorare nei campi in inverno.



E’ un primo facile e veloce da realizzare. Gli ingredienti principali sono solo tre ma daranno vita ad un piatto raffinato e molto gustoso.



Latte e zucca frullata formano una minestra cremosa, mentre per la pasta solo: ditaloni rigati.

Il grana Padano dop completa il piatto insieme ad un buon bicchiere di Pinot dell’Oltrepò. Ecco la ricetta con foto.



Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Ingredienti per 4 porzioni

600 gr. di polpa di zucca

600 ml. Di latte intero

200 gr. di ditaloni rigati

100 gr. di Grana Padano dop grattugiato

125 ml. Di acqua

sale q.b.

Pepe nero q.b.

Preparazione ricetta originale minestra milanese di zucca

Tagliate la zucca a metà e poi a spicchi. Pulite la zucca eliminando semi, buccia e filamenti. Poi tagliate la polpa a pezzetti. Quindi mettetela in un tegame e unite l’acqua con un pizzico di sale e di pepe nero. Coprite e lasciatela stufare lentamente per 20 minuti

Una volta cotta, togliete dal fuoco e frullate la polpa di zucca.

Nel frattempo mettete sul fuoco un tegame con il latte e portatelo ad ebollizione. Quindi togliete dal fuoco e unite la crema di zucca che avrete precedentemente frullato fino ad ottenere una crema soffice e omogenea

Mescolate perfettamente in modo da amalgamare bene i due ingredienti e aggiustate di sale e pepe nero.

Tuffate la pasta nella vellutata lasciando cuocere a fiamma medio bassa e avendo cura di mescolare spesso per evitare così che i ditaloni o la crema possano attaccarsi al fondo della pentola.

A cottura ultimata, condite con il grana padano grattugiato. Mescolate e distribuite in fondine individuali. Spolverizzate con un poco di grana padano grattugiato (facoltativo) e con rosmarino tritato (facoltativo)

Servite in tavola ben caldo. Buon appetito!!!

Consigli:

Per realizzare la minestra milanese con zucca e pasta, potete usare la polpa di zucca fresca già tagliata, priva di semi, buccia e filamenti pronta per essere subito usata in comode vaschette preconfezionate.

Se volete conservare la minestra mettetela in un contenitore chiuso ermeticamente e conservarla al massimo per 2 giorni. Ma se avete già aggiunto la pasta, consumatela subito.

Per rendere la minestra ancora più vellutata e sostanziosa, aggiungete un pezzo di burro insieme al formaggio Grana Padano dop prima di servire in tavola.

Potete arricchire questa ricetta aggiungendo della noce moscata oppure del rosmarino. Ma potete optare anche per altre spezie o erbe aromatiche purchè non le mescoliate ma ne scegliate una di un solo tipo.

Per avere una minestra milanese di zucca e pasta più “rustica, schiacciate bene la polpa cotta della zucca con una forchetta anziché frullarla.

