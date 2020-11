Scegli un menu di Natale raffinato: vigilia leggera con una cena sofisticata che stupirà i tuoi ospiti. Cinque portate per un menù di pesce per il Natale 2020.

Cerchi idee per un menù raffinato ma facile per il Natale? Ti consigliamo un menu natalizio di pesce fatto di 5 portate, adatto alla sera della Vigilia 2020, quindi non troppo pesante ma sicuramente festoso. Dall’antipasto al dolce, servirai pietanze da chef e ricette facili da preparare e tutte di “magro”, cioè senza carne, com’è tradizione in molte zone la sera del 24 dicembre: crostacei, molluschi, pesce azzurro, verdure e un tocco finale acidulo nel dessert. Non importa quanti saranno i commensali: palato e occhio saranno soddisfatti in questo menù natalizio raffinato e gustoso. Cominciamo!

Menù di Natale raffinato Vigilia Natale 2020

Dall’antipasto al dolce, passando per primi, secondi e contorni.

Tre antipasti per il menù natalizio 2020

Ecco tre proposte gourmet di antipasto di pesce. Sapori classici e raffinati allo stesso tempo, e presentazione moderna!

1. Tartine con gamberi e agrumi:

Componi una “torre” infilando in uno stecchino code di gamberi (sbollentate per 2-3 minuti in acqua bollente), spicchi di agrumi e foglie di lattuga. Completa con aneto o finocchietto fresco.

2. Insalata con polpo e lime:

Mescola insalatina verde, zucchine a dadini appena scottate, pomodoro cuor di bue a pezzetti e gamberetti lessati per pochi minuti; cuoci i tentacoli di polpo tuffandoli in acqua bollente e poi lasciandoli a cuocere lentamente a fuoco spento, finché l’acqua si raffredda. Aggiungi fettine di lime e servi su cucchiai da finger food.

3. Sandwich con salmone e avocado:

Su una fetta di pane nero ai semi disponi fettine di avocado e salmone affumicato, completa con germogli o verdure fresche. Tocco finale: guarnisci con hummus di barbabietola (si fa frullando ceci lessati, tahina, barbabietole cotte, olio, sale e limone, proporzioni a gusto).

Primo piatto: vellutata di zucca con capesante arrostite

Per il menu Natale 2020 ricette classiche impegnative da digerire? Meglio una zuppa natalizia raffinata e deliziosa.

Pulisci bene le capesante dalla sabbia e separa le noci dal corallo (la parte arancione).

Fai soffriggere nel burro poco sedano e cipolla bianca, quindi unisci la zucca a pezzetti (circa 50 g a persona), aggiungi brodo vegetale leggermente salato e porta a cottura. aggiungi i coralli, quindi frulla. La consistenza deve essere cremosa ma non troppo densa. Arrostisci in padella con burro le noci della capesante, per circa 3 minuti.

Servi la crema di zucca e aggiungi all’ultimo le capesante con una spolverata di pepe e prezzemolo.

Fra le zuppe invernali, questa non risulterà scontata!

Secondo piatto: filetto di merluzzo con spuma di champagne

In questo menu Natale pesce e champagne si sposano in modo sorprendente.

Cuoci in padella semplicemente con un po’ di olio i filetti di merluzzo puliti (bastano pochi minuti).

Prepara un purè di patate.

Raccogli nel bicchiere del mixer lo champagne (circa 1 cucchiaio per ogni commensale), 1 tuorlo freschissimo, poche gocce di succo di limone, foglie di basilico, sale e pepe e frulla muovendo il mixer su e giù in modo da creare tante bollicine d’aria.

Componi il piatto disponendo il purè, il merluzzo e la schiuma di champagne e servi subito.

Contorno: raclette vegetariana

Una delle ricette natalizie facili più chic che potrai trovare, sfiziosa e vegana. Semplice, buona e senza dubbio raffinata. Perfetta per questo menù di Natale. Ecco come si fa:

Lessa broccoletti e cavolfiori in parti uguali in acqua leggermente salata o al vapore.

Disponili sulle palette da raclette e servili caldi con del formaggio filante dal gusto molto delicato, come toma o montasio.

Alternativa: se non hai il set per raclette, disponi verdure lessate e formaggio in terrine monoporzione e fai dorare sotto il grill per 5 minuti.

Dolci natalizi: zuppa inglese al melograno

In fatto di dolci ricette vigilia di Natale e pranzo di Natale si contendono il dilemma: il solito panettone o qualcosa di più sofisticato?

Ti suggeriamo di usare come base per questa zuppa inglese natalizia un dolce rustico, come biscotti natalizi speziati o pan di zenzero.

Componi il bicchiere alternando i cookies con crema pasticcera, mascarpone e chicchi di melograno ben maturi.

Non è necessario bagnare i biscotti, ma se piace puoi usare un poco di rum.

Non trovi che con queste ricette Natale 2020 sarà sinonimo di stile e di attenzione ai piaceri della tavola? Queste erano le nostre proposte per un menu della vigilia di Natale raffinato e gustoso. Provale e facci sapere se sono piaciute!

