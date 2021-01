Michelle Obama compie 57 anni. L’ex First lady posta su Instagram per la prima volta una foto senza trucco e con i suoi capelli ricci naturali. Ecco Michelle Obama oggi.

Michelle Obama ancora oggi è una delle donne più amate in America. E nonostante siano trascorsi quattro anni da quando ha lasciato la Casa Bianca la sua popolarità è cresciuta, basti pensare al suo libro “Becoming” dove la ex First Lady si racconta, diventato in breve tempo un best seller. Vediamo le ultime sulla moglie dell’ex Presidente Usa

Michelle Obama oggi

Oggi Michelle Obama compie 57 anni e per festeggiare il suo compleanno ha postato sul suo account Instagram seguito da oltre 44 milioni di followers, una foto in bianco e nero con il volto senza ombra di trucco dove è evidente che per lei (e in particolare per la pelle del suo viso) il tempo sembra non sia trascorso.

Sostenitrice della bellezza naturale, avvoccato impegnato nel sociale, oltre ad essere una madre molto attenta, Michelle Obama è ancora una vera icona di stile, proprio in virtù del suo modo di essere.

Da quando non è più la prima donna degli Stati Uniti la moglie di Barack Obama ha lasciato da parte piastre liscianti e il più delle volte mostra la sua testa di riccia naturale.

La foto è molto bella, e dimostra che la vera bellezza non conosce età. Questa è Michelle Obama oggi, e a distanza di dodici anni da quando suo marito Barack è diventato presidente Michelle mostra ancora quella bellezza naturale di chi accetta che il tempo passi, senza paura e sopratutto senza essere passata prima dal chirurgo estetico per un “ritocchino”