Tennis, la finale di Torino è tra Zverev e Medvedev

Questa sera alle ore 21 Zverev e Medvedev si affrontano nella finale del torneo di tennis più ricco della stagione

Non avrà il prestigio di un grande torneo dello Slam di tennis ma la finale delle ATP Finals di Torino vale un sacco di soldi. Si tratta infatti del montepremi più ricco in assoluto per un torneo di tennis nel corso della stagione.

Le ATP Finals di Torino

A Medvedev e Zverev, i due finalisti, il percorso fino alla partita decisiva ha già fruttato una milionata di euro. Che il russo potrebbe addirittura raddoppiare se dovesse vincere la finale, in quanto campione imbattuto.

Per Daniil Medvedev, reduce dalla vittoria nella finale dello US Open che ha infranto i sogni di gloria di Novak Djokovic all’inseguimento di una clamorosa consacrazione realizzando il primo Grande Slam dell’era moderna, si tratta semplicemente della conferma di una stagione meravigliosa. Un 2021 che lo vede #2 del mondo, alle spalle proprio di Djokovic. Ma in netta e consolidata crescita rispetto al serbo in vista di quelli che saranno i prossimi appuntamenti, a cominciare da gennaio. Fin dall’Australian Open di Melbourne. Medvedev non ha dovuto faticare più di tanto per sbarazzarsi in semifinale virgola in due set del suo avversario, il norvegese Casper Ruud battuto in 1.20’ con il punteggio di 6-4 6-2. Gara mai in discussione con il russo saldamente padrone del gioco davanti a un norvegese che, probabilmente, ha risentito anche troppo il peso emotivo della sfida.

Tennis, che fine ha fatto Peng Shuai? Un caso inquietante

La finale delle ATP Finals

Molto più combattuta e interessante, invece, la seconda semifinale che ha visto il tedesco Alexander Zverev giocare una delle più belle partite della sua vita, forse la più bella in assoluto, contro il #1 del mondo, Novak Djokovic. Al termine di una sfida estremamente equilibrata, giocata soprattutto sulla potenza e sulla precisione del servizio, Zverev si è dimostrato più solido, più tonico e più in forma. E ancora una volta, sul più bello, nel momento decisivo, Djokovic è stato costretto ad arrendersi: 7-6, 4-6, 6-3 il punteggio finale in favore del tedesco che ha sfoderato una prima palla di servizio semplicemente impressionante, a tratti infallibile.

A Djokovic l’onore delle armi e l’applauso del pubblico di Torino, ancora una volta tutto esaurito all’interno della “Nuvola Lavazza” che ha ospitato queste Finals, confermando Torino una casa del tennis elegante, competente ed estremamente accogliente.

A questo punto grande attesa per la finale, probabilmente inattesa. Perché tutti all’inizio del torneo si sarebbero aspettati ancora una volta Djokovic a giocarsi il trofeo. Ma visti i risultati della fase a gironi e delle eliminatorie è la finale più giusta.

In caso di vittoria Medvedev staccherà un assegno da oltre due milioni di euro in quanto campione imbattuto. Zverev, in qualità di finalista, si è già garantito una borsa da mezzo milione di euro che diventerà di un milione e mezzo in caso di vittoria.

Si gioca alle ore 21 con ditretta in chiaro su RAIDue e su SKYUno.