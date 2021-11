Imoco Conegliano, record mondiale storico: 73 vittorie consecutive

Nessuna squadra al mondo, in nessuno sport di squadra, ha vinto quando l’Imoco Conegliano che realizza una impresa difficilmente raggiungibile

Pallavolo femminile -La squadra più vincente della storia nel mondo dello sport a squadre è italiana, ed è l’Imoco Conegliano.

Imoco Conegliano, storia di un record

Con una vittoria sofferta, non senza qualche tensione che ha rischiato di infrangere un sogno straordinario proprio nel momento decisivo, la squadra veneta di pallavolo femminile ha battuto al tiebreak 2-3 Cuneo ed eguagliato il record di 73 vittorie consecutive precedentemente registrato dalle turche del Vakifbank Istanbul, tra il 2012 e il 2014. Nessun’altra squadra al mondo, in nessuno sport, ha fatto di meglio. Si parla di 73 vittorie complessive, non solo in ambito nazionale, ma anche internazionale. E dunque in tutte le competizioni.

Genesi di un’impresa storica

Dal 12 gennaio 2019 in poi, quando l’Imoco Conegliano perse la sua ultima partita nel campionato di Serie A1 femminile di pallavolo a Perugia, le Pantere non hanno mai più perso. Inanellando in anni molto complicati, segnati dalla pandemia e da un’attività sotto parziale e quasi senza pubblico, non solo 73 vittorie ma anche un gran numero di trofei. Scudetto italiano, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League femminile, titolo mondiale di club.

L’Imoco Conegliano ha una storia fantastica che nasce non soltanto da molti investimenti in un territorio che si è sempre dimostrato particolarmente attento e florido per gli sport di base che non siano esclusivamente il calcio. Basti pensare alla lunga epopea della Benetton, nel rugby, ma anche nel basket e nella pallavolo con il marchio Sisley. In poco tempo la squadra si è strutturata acquisendo a una a una tutte le giocatrici più forti del mondo tra le quali Paola Egonu, l’opposto della nazionale azzurra che ha vinto l’europeo e che, quando l’Imoco subì la sua ultima sconfitta giocava ancora a Novara.

Pallavolo, ennesimo capolavoro dell’Italia: oro anche nell’Europeo maschile

Un club di famiglia

Allenatore della squadra è Daniele Santarelli, allievo prediletto di Giovanni Guidetti, tecnico che ha contribuito a costruire la favola dell’Imoco Conegliano conquistando i primi trofei del club prima di scegliere altre strade e di mettere su famiglia in Turchia, a Istanbul dove allena proprio il Vakifbank. Il record precedente era suo.

In una storia di straordinario successo e di protagoniste positive e dal volto umano, spicca non soltanto la qualità di una giocatrice straordinaria come Paola Egonu e di protagoniste di valore assoluto. Da Myriam Sylla a Megan Courtney, dalla veterana Raphaela Folie a Robin de Kruijff. Anche se il simbolo sfrontato di questa squadra che ha vinto tutto è soprattutto Joanna Wolosz, alzatrice polacca di classe straordinaria, matta abbastanza da trascinare questa squadra a qualsiasi impresa. Non solo vincendo. Ma anche divertendo.

Una squadra nella quale l’aspetto umano ha sempre il sopravvento, basti pensare alla storia, dell’amore nato sul campo di pallavolo tra l’allenatore e una sua giocatrice, il libero Monica De Gennaro, sposati e inseparabili in campo e fuori. In modo tenero, ma anche schivo ed estremamente educato.

Una gran bella storia davvero…

Domenica prossima, alle 17, ospitando la squadra di Trento, Conegliano potrà non solo festeggiare lo storico record del mondo di 73 vittorie consecutive ma superarlo