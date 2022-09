Partite Serie B 4^giornata 2022/2023. Derby del Sud Reggina-Palermo

Partite Serie B. Spiccano anche Genoa-Parma e Ascoli-Cittadella. Calendario, orari e dove vedere la B in televisione

Venerdì 2 settembre scatterà la quarta giornata del campionato di Serie B 2022/2023, ma sarà sabato che andranno in scena le partite su cui saranno puntati i fari.

Calendario e Risultati Serie B 2022/2023

Serie B quarta giornata Genoa-Parma

Le attenzioni principali sono puntate indubbiamente su Genoa-Parma. Il Grifone, per il momento, sta rispettando le aspettative forte di un primato in classifica in coabitazione con l’Ascoli a quota 7 punti e si sta dimostrando pronto per una stagione di vertice.

Lo stesso lo si può dire del Parma che, seppure abbia pareggiato due partite, è comunque vicinissimo alle prime posizioni in quanto la classifica è molto corta. Gli emiliani devono riscattare la deludente stagione scorsa e, come il Genoa, vogliono ritornare in Serie A il prima possibile.

Partite Serie B Reggina-Palermo

La Reggina è una delle deluse dello scorso campionato, mentre il Palermo è una neopromossa che però, in estate, ha cambiato proprietà e vuole subito raggiungere la A.

Oltre a questi fattori, non va dimenticato che si sfidano due piazze calde del Sud Italia, per un derby che, si spera, possa essere spettacolare anche sugli spalti oltre che sul terreno di gioco.

Serie B 4 giornata Ascoli-Cittadella

Menzione speciale la merita l’Ascoli di Cristian Bucchi, sorpresa di queste prime giornate di Serie B. I bianconeri sono in vetta alla classifica insieme al Genoa e, contro il Cittadella, cercheranno di difendere il primato.

La formazione veneta però non è un ostacolo semplice. Nelle ultime stagioni infatti ha sempre fatto molto bene e quest’anno ha vinto contro il Pisa, perso a Cagliari e pareggiato con il Venezia.

Partite Serie B quarta giornata programma e orari

La quarta giornata del campionato di Serie B 2022/2023 torna nella sua collocazione tradizionale, ossia con un anticipo la sera del venerdì, un posticipo la domenica pomeriggio e il resto delle gara il sabato pomeriggio.

Il palinsesto si apre con Cagliari-Modena venerdì 2 settembre alle 20.30, mentre si chiuderà domenica 4 settembre alle 16.15 con Sudtirol-Pisa. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky, Dazn e Helbiz previa sottoscrizione di un abbonamento alla piattaforma desiderata.

Tutte le altre gare in programma si disputeranno invece sabato 3 con fischio d’inizio alle 14, eccezion fatta per Genoa-Parma che avrà inizio alle 16.15. Di seguito il programma completo.

Venerdì 2 settembre ore 20.30

Cagliari-Modena

Sabato 3 settembre ore 14

Ascoli-Cittadella

Bari-Spal

Brescia-Perugia

Frosinone-Como

Reggina-Palermo

Ternana-Cosenza

Venezia-Benevento

Sabato 3 settembre ore 16.15

Genoa-Parma

Domenica 4 settembre ore 16.15

Sudtirol-Pisa

Classifica Serie B