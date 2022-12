Partite Serie B 16^ giornata. Reggina-Frosinone match d’alta quota

Calendario partite della sedicesima giornata di Serie B 2022/2023. Si affrontano le prime due della classe. Gilardino fa la sua prima con il Genoa in casa contro il Sudtirol. Come vedere le partite

Turno infrasettimanale per il campionato di Serie B che si apre nella sera di mercoledì 7 dicembre con l’anticipo fra Ternana e Cagliari. Tutte le altre partite in calendario si disputeranno invece “a spezzatino” nella giornata dell’8 dicembre. Spicca il debutto di Alberto Gilardino con il Genoa.

Serie B Reggina-Frosinone

Il match più importante della giornata è indubbiamente Reggina-Frosinone, con la seconda della classe che ospita la capolista. Uno degli eroi di Germania 2006, Grosso, ha l’occasione di dare un’importante accelerata battendo i calabresi, che resterebbero secondi a -6 in caso di sconfitta. Inzaghi invece è reduce dal brillante successo di Brescia e non vuole perdere l’occasione di raggiungere la vetta.

Partite Serie B Genoa-SudTirol

Lo scorso martedì 6 dicembre, la dirigenza del Genoa ha scelto di esonerare Alexander Blessin, la cui posizione era in bilico da settimane, e affidarsi temporaneamente al campione del Mondo Alberto Gilardino. In attesa di una decisione definitiva, i liguri hanno puntato sul tecnico che ha fatto molto bene con la Primavera genoana nella prima parte di stagione. Dall’altra parte del campo ci sarà però il SudTirol, che è risalito in classifica con Pierpaolo Bisoli al timone.

Calendario Serie B sedicesima giornata

La sedicesima giornata del campionato di Serie B inizierà mercoledì 7 con l’anticipo fra Ternana e Cagliari, mentre tutte le altre partite in programma si disputeranno giovedì 8.

Mercoledì 7 dicembre ore 20.30

Ternana-Cagliari

Giovedì 8 dicembre ore 12.30

Parma-Benevento

Giovedì 8 dicembre ore 15

Cittadella-Bari

Cosenza-Brescia

Genoa-Sudtirol

Modena-Venezia

Perugia-Spal

Reggina-Frosinone

Giovedì 8 dicembre ore 18

Pisa-Ascoli

Giovedì 8 dicembre ore 20.30

Palermo Como

Classifica Serie B 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di Serie B dopo la disputa della quindicesima giornata.

Pt. PG V N P Frosinone

32 15 10 2 3 Reggina

29 15 9 2 4 Genoa

23 15 6 5 4 Brescia

23 15 6 5 4 Bari

23 15 5 8 2 Parma

23 15 6 5 4 Ternana

22 15 6 4 5 Sudtirol

21 15 5 7 3 Ascoli



21 15 5 6 4 Modena

20 15 6 2 7 Cagliari

19 15 4 7 4 Pisa

19 15 4 7 4 Cittadella

19 15 4 7 4 Palermo

18 15 5 3 7 Cosenza

16 15 4 4 7 Spal

15 15 3 6 6 Benevento

15 15 3 6 6 Como

15 15 3 6 6 Venezia 15 15 4 3 8 Perugia

12 15 3 3 9

Come vedere le partite di Serie B in televisione

Tutte le gare del campionato di Serie B si possono vedere in diretta su Dazn, Sky, Now Tv e Helbiz live. Non si tratta però di un servizio gratuito, ma è necessario sottoscrivere un abbonamento ad una delle piattaforme.