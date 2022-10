Partite Serie B 11^ giornata. Cosa succede se il Cagliari perde

Partite dell’undicesima giornata del campionato di Serie B. Top match Genoa-Brescia e Cagliari contro il Reggina. Calendario e come vedere le gare in diretta

Il campionato 2022/2023 di Serie B continua ad essere molto avvincente con continui cambi in vetta alla classifica. Ora, al timone del campionato cadetto, ci sono Genoa e Frosinone che sperano di rimanerci più a lungo dei predecessori. Il Grifone sarà impegnato a Marassi contro un Brescia in lieve flessione, mentre i ciociari giocheranno in casa del Cosenza. Ma i fari saranno puntati anche su Cagliari-Reggina, con l’ambiente sardo in fermento.

Partite Serie B cosa succede se il Cagliari perde

In casa Cagliari si respira aria di tempesta. In settimana, il presidente dei sardi Tommaso Giulini ha licenziato il direttore sportivo Capozucca e, poco dopo, è arrivata anche l’interruzione del rapporto con il direttore generale Passetti.

I risultati negativi ottenuti fin qui – il Cagliari è decimo in classifica – sono abbondantemente al di sotto delle aspettative e un altro passo falso dei sardi potrebbe costare la panchina al tecnico Fabio Liverani. L’impegno non è certo dei più semplici considerando che in Sardegna arriva una Reggina che ha ben approcciato la nuova stagione con Filippo Inzaghi alla guida.

Negli ultimi anni il presidente Giulini ha spesso sorpreso con le sue scelte e anche stavolta potrebbe non fare eccezione. Molto però dipenderà anche da chi sarà nominato come nuovo responsabile dell’area tecnica dopo la separazione con Capozucca.

Serie B Genoa-Brescia

Altro match di interesse è quello fra Genoa e Brescia, capolista contro ex capolista. Il Grifone di Blessin sta attraversando un ottimo momento di forma a differenza delle Rondinelle di Clotet che invece stanno facendo maggiore fatica nonostante non abbiano perso molto terreno dalla vetta.

Partite Serie B quando e dove vederle in diretta Tv

L’undicesimo turno Serie B si apre venerdì 28 con il tradizionale anticipo serale, mentre il grosso delle gare si gioca il sabato pomeriggio.

Come ogni giornata, tutte le gare del campionato cadetto sono trasmesse in diretta Sky, Dazn, Now Tv e Helbiz. E’ necessario però abbonarsi ad una delle piattaforme sopracitate per poter vedere live le partite.

Venerdì 28 ottobre ore 20.30

Bari-Ternana

Sabato 29 ottobre ore 14

Benevento-Pisa

Cagliari-Reggina

Cosenza-Frosinone

Modena-Palermo

Parma-Como

Spal-Sudtirol

Venezia-Ascoli

Sabato 29 ottobre ore 16.15

Genoa-Brescia

Domenica 30 ottobre ore 16.15

Perugia-Cittadella

Classifica Serie B 2022/2023

Classifica e risultati Serie B Campionato 2022 -2023

Pt. PG V N P Frosinone

21 10 7 0 3 Genoa

21 10 6 3 1 Ternana

19 10 6 1 3 Reggina

18 10 6 0 4 Bari

18 10 5 3 2 Brescia

17 10 5 2 3 Sudtirol

17 10 5 2 3 Parma

16 10 4 4 2 Ascoli



15 10 4 3 3 Cagliari

14 10 4 2 4 Spal

13 10 3 4 3 Modena

12 10 4 0 6 Cosenza

11 10 3 2 5 Pisa

10 10 2 4 4 Cittadella

10 10 2 4 4 Benevento

9 10 2 3 5 Venezia 9 10 2 3 5 Como

9 10 2 3 5 Palermo

9 10 2 3 5 Perugia

7 10 2 1 7

