Risultati Champions League 2022/23: Juve fuori, Milan quasi dentro

Juventus già eliminata dal secondo turno di Champions League dopo la sconfitta di Lisbona contro il Benfica | Milan autorevole a Zagabria, netta vittoria sulla Dinamo

Il primo verdetto di questa Champions League 2022/23 delle squadre italiane è negativo. Juventus subito fuori e in anticipo fin dalla fase a gironi. La Signora subisce la sua quarta sconfitta in cinque partite cadendo anche sul campo di Lisbona (4-3) contro il Benfica al termine di una partita mal giocata cui non basta il tentativo di rimonta nei dieci minuti finali. Tutto facile invece per il Milan vittorioso in una sfida tutt’altro che scontata sul campo della Dinamo Zagabria, 0-4.

Partite Champions 2022/23: Orari e Live Tv Inter e Napoli

Mercoledì sera in campo l’Inter, 18.45 in casa contro il Viktoria Plzen, e l’ormai qualificato Napoli di Spalletti, alle 21 contro i Rangers Glasgow. Giovedì toccherà alle squadre di Europa League, Lazio e Roma rispettivamente in campo in casa alle 18.45 contro il Midtjylland e in trasferta, alle 21 contro l’HJK, e Fiorentina, impegnata in trasferta nel turno pomeridiano in Turchia contro il Basaksehir.