Euro 2020, il programma delle due semifinali: si gioca a Wembley.

Semifinali di Euro 2020. In programma martedì e mercoledì sera alle ore 21 allo stadio inglese di Wembley Italia-Spagna e Danimarca-Inghilterra. Video

Euro 2020, le semifinali – I quarti di finali consegnano quattro semifinaliste di altissimo profilo per la Final Four di Euro 2020 in programma a Wembley tra martedì e mercoledì. Italia e Spagna, Inghilterra e Danimarca rappresentano qualcosa di più di quattro eccellenze a livello europeo, in un momento molto particolare per il calcio internazionale, di ripartenza dopo due anni di grandissima difficoltà.



Euro 2020, semifinali a Wembley

Nonostante le molte polemiche riguardanti l’intensificazione della variante delta e dei casi di pandemia in tutta l’Inghilterra, la UEFA ha deciso di non cambiare in alcun modo il programma delle Final Four. Le tre partite, due semifinali e finalissima – la finale per il terzo posto non si giocherà e le squadre sconfitte in semifinale saranno considerate terze a pari merito – si disputeranno tutte allo stadio nazionale inglese di Wembley. Che per l’occasione aumenterà ulteriormente gli accessi fino al 75% della propria capienza, 60mila persone in tutto.

Euro 2020, le polemiche sulla finale, la richiesta dell’UE

I tempi sono stretti e ormai appare impossibile un ripensamento della UEFA. Anche se i casi di positività in Inghilterra, e in particolare a Londra, sono ulteriormente aumentati. Con una curva in netto rialzo. Gli ultimi giorni sono trascorsi in una frenetica trattativa a tre: da una parte l’Unione Europea, rappresentata dal presidente del consiglio Michel e dalla presidente della commissione Von der Layen, dall’altra la UEFA e il governo inglese presieduto da Boris Johnson che unitariamente hanno deciso di confermare la Final Four a Wembley con un numero di spettatori ancora maggiore.

I controlli allo stadio

A fronte delle 21mila positività si avremo un giro di 180mila persone allo stadio, il un quarto delle quali in arrivo da Spagna (si parla di circa 15mila arrivi), Italia (non meno di 20mila) e Danimarca (altri 10mila). I controlli restano ad altissimo livello. Mascherina e distanziamenti sociali, scansione della temperatura per tutti. Non solo allo stadio ma anche all’arrivo negli aeroporti e in tutti i principali snodi della metropolitana londinese.

Il programma delle partite

Questo il programma delle tre partite della Final Four du Euro 2020 a Londra. Martedì 6 alle ore 21 a Wembley si affronteranno Italia e Spagna. Il giorno dopo, mercoledì 7, stessa ora, tocca ai padroni di casa dell’Inghilterra contro la sorprendente Danimarca. Chi perde torna a casa: chi vince si giocherà la finale di domenica sera alle 21, sempre a Wembley.