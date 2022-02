Serie A femminile senza sorprese: vincono Milan, Roma e Sassuolo

Non ci sono sorprese nella 14esima giornata di Serie A femminile con le prime della classe tutte vittoriose

Un solo turno di campionato nel campionato di Serie A di calcio femminile prima di altre due settimane di sosta. Milan, Roma e Sassuolo si confermano in corsa per un ruolo europeo inseguendo il secondo posto, l’unico che potrà portare al turno di qualificazione di Champions League insieme a chi vincerà il campionato.

Roma, secondo posto confermato

Undicesima vittoria della Roma contro un buon Pomigliano d’Arco che tiene impegnata a lungo la squadra giallorossa, creandole non pochi momenti di difficoltà. Al vantaggio delle campane su calcio di rigore, fallo di Pettenuzzo su Ippolito e penalty trasformato da Salvatori, la Roma reagisce con grande personalità. Pareggio quasi immediato con un gran tiro di Serturini leggermente deviato. Raddoppio prima dell’intervallo grazie a un cross di Glionna interpretato bene da Haavi nonostante una deviazione sotto misura. Il pareggio del Pomigliano con un gran gol di Dellaperuta in avvio di ripresa, aggiunge motivi di interesse al secondo tempo. Ma alla lunga la Roma dimostra una condizione migliore e soprattutto molti contenuti tecnici: in rapida successione arrivano tre gol. Haavi, gran partita la sua, firma con un gran sinistro il vantaggio per andare poi a ispirare il 4-2 di Lazaro che di lì a poco chiude il boxscore sul 5-2. Risultato forse troppo severo per il Pomigliano d’Arco ma Roma davvero travolgente nella ripresa.

I RISULTATI DELLA 14ESIMA GIORNATA DI SERIE A FEMMINILE

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A FEMMINILE

Vittorie di Sassuolo e Milan

Roma al secondo posto affiancata al Sassuolo che batte in trasferta la Sampdoria (1-3) e conferma una differenza leggermente migliore di quella delle giallorosse. Immediato il vantaggio neroverde con una micidiale ripartenza che si concretizza in un gran bel diagonale di Bugeja. Con la Samp ben controllata, il Sassuolo chiude il match già nel primo tempo: Cantore per Dubcova, e arriva il gol del raddoppio. Poi è Bugeja a mettere davanti alla porta Cantore che con un sontuoso controllo di palla firma uno splendido gol. Secondo tempo in pieno controllo del Sassuolo nonostante il gol della Sampdoria firmato da Fallico su cross di Rincon, autentica macchina da assist. Sassuolo che regge con ordine anche dopo l’espulsione di Benoit, entrata in campo e capace di farsi espellere per somma di ammonizioni.

Partita con qualche angoscia di troppo per il Milan, che batte la Lazio in rimonta. Vantaggio della Lazio su un gol di Visentin, protagonista di un micidiale contropiede. La risposta della squadra di Ganz è quanto meno autorevole: tante occasioni da gol, alcune delle quali sciupate forse con troppa imprecisione. Il pareggio arriva al 39’ con Piemonte, gran colpo di testa su cross di Guagni. I gol della vittoria arrivano allo scadere quando la Lazio ha quasi esaurito le sue risorse fisiche ed emotive. A risolvere la partita due giocatrici subentrate dalla panchina, Stapelfeldt che insacca un cross di Piemonte e Sara Thirge Andersen che capitalizza un assist di Grimshaw.

Domani il 14esimo turno di campionato si completa con tre gare: Fiorentina-Napoli, Verona-Juventus e Inter-Empoli. Poi due settimane di sosta. Il campionato tornerà con la 15esima giornata a fine mese, il 26 e 27 febbraio con due big match, Sassuolo-Milan e Roma-Inter.