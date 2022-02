Sampdoria Vs Sassuolo femminile. Serie A donne. Dove vederla

Sampdoria Vs Sassuolo femminile chiude il primo turno della 14esima giornata di Calcio femminile Serie A. Quando e a che ora si gioca e dove vedere la partita in streaming

Match interessante quello in programma a Bogliasco, sabato alle 14.30 tra la Sampdoria e il Sassuolo donne che, dopo un ottimo avvio di campionato sta cominciando ad accusare la crescente pressione del Milan, ora a pari punti delle neroverdi. Vediamo le ultimissime news.

Sampdoria – Sassuolo femminile dove vederla e biglietti

La partita tra le liguri della Sampdoria Women e le emiliane del Sassuolo calcio valida per la 14.a giornata del massimo campionato femminile, viene trasmessa in streaming solo su TimVision. Quindi per vederla dovete essere abbonati.

Formazione Sampdoria Women

Sampdoria femminile giocatrici prima squadra. Rosa 2021-2022

Formazione Sassuolo calcio femminile

Dopo aver battuto il Chievo Verona 5 -0 durante un match amichevole, la squadra di Piovani è pronta a fare risultato anche casa delle blucerchiate. “La squadra, lavora per fare gol, i nostri primi difensori sono gli attaccanti” Ha dichiarato Piovani dopo il successo delle neroverdi contro l’Hellas Verona. Da segnalare che Lana Clelland e Sofia Cantore sono due delle tre giocatrici che hanno partecipato a più gol in questa Serie A.

Sassuolo femminile: rosa 2021-22. Chi sono le donne del Sassuolo calcio

Samp Sassuolo statistiche e pronostici

Sulla carta e secondo i dati Opa, le statistiche sono favorevoli alle emiliane. La formazione di Piovani è imbattuta infatti in 10 delle ultime 11 trasferte di Serie A TIMVision. Resta comunque difficile fare pronostici tra Sampdoria contro Sassuolo, anche se l’unico incontro tra le due formazioni si è concluso con la vittoria delle noroverdi.