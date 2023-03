La seconda giornata della poule salvezza di Serie A femminile propone il derby tra Parma e Sassuolo. Si gioca domenica alle 12.30. Ultime notizie e precedenti

Dopo l’esordio nella prima giornata prosegue la poule salvezza per Parma women e Sassuolo Femminile impegnate in un derby emiliano.

Come per Sampdoria-Como che si affrontano sabato pomeriggio a Genova, anche questo match era del tutto inedito in Serie A prima di questa stagione.

Parma Femminile-Sassuolo Women, i precedenti

Il Sassuolo Femminile arriva dalla bella e netta vittoria contro la Sampdoria che ha ulteriormente spinto al vertice della classifica verso la salvezza la squadra neroverde. Considerando anche il calendario della regular season terza vittoria consecutiva, la quinta stagionale per il Sassuolo.

Per il Parma, al momento terzo nella poule di cinque squadre che porterà l’ultima classificata in Serie B e la penultima allo spareggio contro la seconda classificata del campionato cadetto, l’esordio è stato una brutta sconfitta sul campo del Pomigliano.

Sono solo due i precedenti tra Parma e Sassuolo e si riferiscono alle due partite della regular season. Il Parma aveva vinto la prima sfida a settembre in un momento di forte crisi per le neroverdi: vantaggio di Pondini poi, dopo un rigore sbagliato di Pironi le Ducali pareggiano con Cambiaghi e trovano la vittoria a tempo scaduto con Benoit.

Pareggio a suon di gol nel match di ritorno: vantaggio del Sassuolo con Clelland, pareggio di Martinovic, Parma in vantaggio con Banusic e gol del definitivo 2-2, anche questo in extremis con Goldoni.

Parma Women-Sassuolo femminile, le ultimissime

La sconfitta in Campania è motivo di stimolo per Domenico Panico e la sua squadra. Il tecnico è appena stato riconfermato anche per la prossima stagione: “Sono molto contento e orgoglioso di avere ricevuto questo attestato di fiducia e di stima da parte della società. Ma in questo momento siamo tutti molto concentrati sull’obiettivo che ci siamo posti, che è quello della salvezza. É un rush finale fondamentale che ci deve spingere al massimo”.

Confermata per il Parma femminile la prestigiosa sede dello stadio Tardini anche per questa poule salvezza. Ingresso gratuito per tutti gli abbonati alla prima squadra maschile.

Parma femminile-Sassuolo Women si gioca domenica 1 aprile alle 12.30 con diretta televisiva su TIM Vision. Parma di nuovo in campo sabato prossimo a Como. Sassuolo che tornerà a Ricci per ospitare il Pomigliano domenica 2 aprile.