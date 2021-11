Nazionale Donne: due partite per il Mondiale, le convocate

Nazionale Femminile italiana le prossime due partite per le qualificazioni ai Mondiali. Elenco giocatrici convocate

Nazionale Donne – Riprendono le partite del girone di qualificazione al Mondiale di calcio femminile 2023 delle Azzurre. Di seguito data ora e news ultime partite e quali sono le convocate.

Le Azzurre scenderanno in campo venerdì 26 novembre al “Renzo Barbera” di Palermo contro la Svizzera. Poi, martedì 30, la trasferta in Romania. La partita contro la Svizzera è decisiva: e alle ragazze del CT Bartolini si chiede qualcosa in più rispetto a quello che la nazionale maggiore maschile è riuscita a garantire, fallendo clamorosamente la qualificazione al mondiale proprio contro la nazionale rossocrociata.

Svizzera e Italia, proprio come nel cammino maschile, sono al comando del girone a punteggio pieno con quattro vittorie. E proprio come nel caso delle qualificazioni maschili gli scontri diretti assumono un valore assoluto, oltre alla differenza reti globale. Un ruolino di marcia perfetto quello delle Azzurre: sedici gol segnati, un in meno di quelli messo a segno dalla Svizzera che però ne ha subito uno. Un modestissimo ma comunque significativo vantaggio che le Azzurre dovranno confermare con una vittoria nella sfida di Palermo.

La partita è in programma venerdì (ore 17.30, diretta su RAIDue). Poi la squadra tornerà a Coverciano per preparare la trasferta di Voluntari, in Romania, in programma martedì 30 novembre in quella che sarà l’ultima partita dell’anno prima delle nuove convocazioni in programma ad aprile.

Le scelte di Milena Bertolini

IL CT dell’Italia Milena Bertolini ha convocato 24 giocatrici che da ieri sono a disposizione dello staff tecnico azzurro a Coverciano. Mercoledì il trasferimento a Palermo. Mancano Galli e Guagni, infortunati. Bertolini ha chiamato Bartoli e Giugliano e l’attaccante della Juventus Bonfantini, reduce da un gol e una ottima prestazione di Coppa Italia contro la Roma CF.

Palermo si appresta ad accogliere la Nazionale italiana con molto affetto: le quattro vittorie consecutive ottenute fin qui garantiscono entusiasmo e aspettativa. Quattromila biglietti sono già stati distribuiti alle scuole della città: l’ingresso è gratuito. Greenpass obbligatorio, così come l’uso della mascherina. I tagliandi si possono prenotare sul sito della Federcalcio o su quello di VivaTicket.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina).

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Roma).

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Martina Rosucci (Juventus).

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Valeria Pirone (Roma), Annamaria Serturini (Roma).