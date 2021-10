Nazionale Donne – Italia-Croazia. Pubblico Gratis a Castel di Sangro

Qualificazioni mondiali 2023 donne. Venerdì alle 17.30 (diretta su RAI Due) Partita Italia femminile contro la Croazia. Pubblico gratis, info per scaricare i biglietti.

Italia-Croazia, terzo appuntamento delle qualificazioni al Mondiale di Australia e Nuova Zelanda del 2023 si gioca venerdì pomeriggio a Castel di Sangro.

Croazia, chi sono le avversarie della Nazionale femminile

Il meccanismo del torneo di qualificazione ha voluto che questo match segua di pochi giorni quello vinto dalle Azzurre in trasferta con un punteggio netto, 0-5. Una squadra tecnicamente in evoluzione e forse ancora un po’ immatura la Croazia, ma con discrete individualità e con valori che probabilmente verranno fuori solo più avanti. Ma pur sempre un buon test per la squadra di Milena Bertolini che prosegue il suo cammino senza grandi incertezze con due vittorie nette nelle prime due partite.

Il CT Mate Prskalo sta facendo un lento lavoro di ricostruzione di una squadra alle prese con una considerevole operazione di ringiovanimento. Giocatrici di esperienza consolidata, come il capitano Iva Landeka, 32 anni e 88 presenze; ma anche giovanissimi che piano piano stanno emergendo come la giovanissima Sabasov, 18 anni e la solida Pranjes (19). I risultati per ora non danno ragione al tecnico: quattro sconfitte consecutive, un 2021 senza nemmeno un punticino fin qui con due soli gol segnati e ben 12 subiti. Croazia che si appresta alle due trasferte più dure del girone, in Italia e poi martedì prossimo a Zurigo contro la Svizzera. Appuntamenti proibitivi per una squadra che non ha ambizioni di qualificazione. Due le “italiane” in squadra: il portiere Doris Bakic, sotto contratto con la Juventus, e Ana Jelencic, per la seconda stagione colonna della difesa dell’Hellas Verona.

Nazionale femminile, prossime partite per il Mondiale. Dove vederle e quando si gioca

Partita Italia donne Vs Croazia, pubblico gratis

Bella iniziativa della Federcalcio e della divisione calcio femminile presieduta da Ludovica Mantovani che ha deciso di aprire le porte al pubblico in occasione della partita contro la Croazia. Si gioca allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro. Una bella occasione per stare accanto alle Azzurre e affollare l’impianto pur nel rispetto delle norme anti-Covid che prevedono comunque una capienza molto ampia.

Per assistere gratis al match basterà scaricare il biglietto dal sito della Federcalcio o da Vivaticket: posti disponibili fino a esaurimento dei tagliandi. Ogni utente potrà fare richiesta fino a un massimo di 4 biglietti.

Nel frattempo il capitano della Roma Elisa Bartoli ha lasciato il ritiro a causa di alcune noie muscolari. Al suo posto convocata la compagna di squadra Angelica Soffia.