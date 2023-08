Haiti vs Danimarca si chiude con la prevedibile vittoria della Danimarca che chiude i conti e si qualifica al secondo turno dei Mondiali

Nonostante Haiti fosse squadra da prendere con le molle, forte di alcune individualità che avevano già messo in difficoltà anche l’Inghilterra, l’ultima partita del Gruppo D rispetta i pronostici e si chiude con la vittoria della Danimarca.

Danimarca, seconda del girone alle spalle dell’Inghilterra che ha polverizzato la Cina, che affronterà ora l’Australia negli ottavi di finale.

Haiti vs Danimarca 0-2

Il successo su Haiti è la sesta vittoria delle danesi nelle ultime otto partite. Danimarca che aveva bisogno di una vittoria ma avrebbe dovuto sperare anche in un capitombolo delle leonesse per sperare di agganciare il primo posto, cosa che evidentemente non si è concretizzata.

Era dal 1995 che la Danimarca non riusciva a superare la fase a gironi. Ma che le cose sarebbero migliorate si è capito fin dall’inizio della partita, che ha visto le giovanissime protagoniste di Haiti scendere in campo con qualche timore di troppo e fallire il momento fondamentale dell’approccio alla gara, un errore di ingenuità che ha compromesso l’intero sviluppo della partita.

Haiti vs Danimarca, tutto fin dall’inizio

Davvero dirompente l’avvio della Danimarca, subito in gol dopo soli quattro minuti. Ma il VAR arriva in soccorso di Haiti annullando il gol di Simone Boye Sørensen per una leggerissima posizione di fuorigioco.

Niente VAR però al 22’ minuto, quando la capocannoniere di tutti i tempi della Danimarca Pernille Harder trova il suo primo gol di questo mondiale con una trasformazione chirurgica dal dischetto dopo un fallo di mano, molto ingenuo per la verità, di Dayana Pierre-Louis su un appoggio di Amalie Vangsgaard in area. É bastato questo episodio a ridimensionare definitivamente la nazionale haitiana che si limita a una conclusione davvero pericolosa tiro verso la porta avversaria con Nérilia Mondésir, di testa, sugli sviluppi di un calcio di punzione, brillantemente controllato da Lene Christensen.

Con l’Inghilterra saldamente padrona del risultato la Danimarca deve semplicemente chiudere la pratica ed evitare qualsiasi potenziale sorpresa. Per la verità le occasioni non sono molte e quelle poche la Danimarca le fallisce malamente, includendo anche una seconda rete di Harder annullata per un fallo in attacco. Fino al raddoppio della sicurezza che arriva in contropiede al nono minuto di recupero… gol di Sanne Troelsgaard su assist di Mille Gejl in una rete costruita da due giocatrici entrate dalla panchina.

Missione compiuta per la Danimarca e prosegue la sua corsa dopo quasi trent’anni di assenza dalla seconda fase di un mondiale applausi e complimenti per Haiti, decisamente al di sopra delle aspettative alla sua prima esperienza in Assoluta un mondiale ma con tante giovani interessanti delle quali si parlerà ancora.