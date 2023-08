Giamaica Brasile, è una partità che deve dimostrare quali sono le reali ambizioni di queste due squadre femminili nonostante i pronostici

Nessuno si aspettava che il Brasile potesse essere in difficoltà nella corsa verso gli ottavi di finale. Eppure è così: la sconfitta contro la Francia ha complicato tutto.

E tutto il talento di una squadra straordinaria non sembra bastare più. D’altronde persino il Canada, oro olimpico è stato eliminato. E gli Stati Uniti hanno rischiato moltissimo contro il Portogallo.

Giamaica vs Brasile, cosa dice la classifica

La partita tra Giamaica e Brasile è davvero uno splendido paradosso sportivo. Da una parte una squadra giovane, magari inesperta, che vive l’entusiasmo del suo momento e che è andata al di là di ogni più rosea aspettativa. E anche per questo diventa la classica scheggia impazzita. Ma dall’altra c’è il Brasile, che anche se non ha mai vinto un titolo Mondiale, ha sempre partecipato a tutte le edizioni mettendo in mostra giocatrici di enorme talento. Non senza qualche incidente di percorso.

Con una formula del genere che ha rinnegato gli scontri diretti per privilegiare gol e differenza reti, nulla è scontato. Anche perché le ultime partite, quelle decisive, si giocheranno in contemporanea. Ma l’ipotesi più plausibile è che la Francia vincerà il Gruppo F con una vittoria su Panama. E dunque se il Brasile vorrà acciuffare almeno il secondo posto dovrà per forza battere la Giamaica.

Giamaica vs Brasile, cosa aspettarsi

Il primo e unico gol del torneo della Giamaica è bastato a oggi per superare Panama e iniziare questa ultima giornata con un punto di vantaggio sui brasiliani. Ma la squadra giamaicana offre qualcosa in più rispetto a quel gol contro Panama: “Il Brasile è un colosso e noi stiamo appena cominciando a camminare. Rischiamo di cadere è vero. Ma non possiamo avere paura di stare in piedi e se cadremo e ci faremo male… pazienza. Sarà comunque esperienza…”

Un punto di vista più che condivisibile quello del CT giamaicano Lorne Donaldson. Che ha proprio nella collega del Brasile Pia Sundhage un prezioso punto di riferimento da sempre: “Pia è una splendida allenatrice, un essere umano meraviglioso. Andrebbe protetta, magari clonata. Sarà la più bella esperienza professionale della mia vita confrontarmi con lei”.

La Giamaica ha fatto molti passi avanti dopo la netta sconfitta per 3-0 contro il Brasile in Francia del 2019. Ma tutto andrà quantificato adesso. Il qui e ora diventa fondamentale. La Giamaica ripropone Khadija “Bunny” Shaw dopo una squalifica per una espulsione e questo dovrebbe rendere più probabile la possibilità di segnare.

In fondo il Brasile aveva messo in conto fin dall’inizio che sarebbe stato necessario battere Panama e Giamaica per passare il turno. Il test contro la Francia era un elemento in più: purtroppo fallito.

Dei cinque portieri che hanno collezionato due reti inviolate nei primi due turni della fase a gironi, la giamaicana Rebecca Spencer ha effettuato più parate (nove) di qualsiasi altro. Ma di fronte avrà Ary Borges, quattro tiri in porta in questo mondiale e tre gol….

Giamaica vs Brasile, i pronostici

Nettamente favorito il Brasile secondo le quote dei bookmaker. La vittoria della Seleçao è quotata 1.22, in rialzo, quella della Giamaica 12 il pareggio, che comunque basta al Brasile, è dato a 6.50.

Giamaica vs Brasile si gioca alle ore 12 di mercoledì 2 agosto (ora italiana), arbitra Esther Staubli, Svizzera. Si gioca al Rectangular Stadium di Melbourne.